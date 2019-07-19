Ведущая выставила фото в купальнике - и его расхвалили фолловеры.

"Ох уж это чревоугодие!": Тодоренко показала фигуру после отпуска instagram.com/reginatodorenko2245

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Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая недавно сыграла пышную свадьбу с певцом Владом Топаловым, показала фигуру в купальнике. В Инстаграм ведущая разместила снимок в раздельном комплекте кораллового цвета и длинной белой рубашке. В посте, сопровождающем фото, Регина отметила, что позирует на острове Крит - после недельного “отъеданья боков“ на фуршете.

Ещё раз позволю себе повториться и написать , как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку , которую готовят в отеле #АльдемарРоялМаре

Из отпуска я привезла не только радость , но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете 😁( по моим завтракам в сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали🙈)

Ох уж, это чревоугодие!!!! - написала Регина.

Подписчики Регина отметили, что ее фигура идеальна и. очевидно, ведущая “напрашивается на комплимент“: “Hot mama!! 🔥🔥“, “Фигура супер!! 🔥😍👍“, “Вот это тело 🔥🔥🔥“, “Ты такая худая молодец !! Что делала ??“, “Всем бы такие бока!“, “Идеальная просто 👍“, “По-моему кто-то, говоря про бока,напрашивается на комплимент...ну где там бока то !!!??? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая очаровала Сеть снимком в купальнике.

