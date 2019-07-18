Вера Брежнева отдала свои платья в сервис оренды

Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева рассказала, что пользуется сервисом аренды нарядов.

Популярная украинская исполнительница, экс-“ВИА Гра“ Вера Брежнева удивила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует босиком в роскошном розовом платье. Оказалось, что этот наряд и еще 30 платьев звезда отдала в сервис оренды.

В описании к снимку Брежнева подсказала фанам, что пользуясь сервисом оренды платьев можно сэкономить и не покупать наряды на один выход или покрасоваться в одежде, которая ранее была не по карману. Также звезда заявила, что такие сервисы сохраняют планету и дают нарядам вторую жизнь.

“Есть очень хорошее место - сервис аренды платьев, с которым я дружу. Из 1000 платьев, моих там уже больше 30, включая платье, которое на фото. Пользуясь подобными сервисами мы даём вторую, а то и третью, четвёртую жизнь вещам, а с другой стороны можно не покупать вещь “на один выход“ и сэкономить деньги. А так же это волшебная палочка для тех, у кого пока нет возможности купить платье мечты - надеть его на один вечер. Пользуясь таким сервисом мы вносим свой вклад в сохранение планеты. Я искренне верю что в разумном и осознанном потреблении наше будущее!“, - написала Вера Брежнева.

Не всем подписчикам певицы понравился новый пост. Многие заявили, что Брежнева пользуется сервисом аренды платьев только для того, чтобы избавиться от ненужных вещей. А сама бы никогда не надела наряд с этого сервиса.

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“А вы сами берёте платья в таких прокатах,чтобы внести вклад в сохранение планеты?“, “Странный пост, если бы написали , что я взяла оттуда 30 платьев. Тогда понимаю, говорим про разумное потребление. А вот отдала...“, “Вообще бред. зачем мне платье с Вашего плеча???“, Верка. Нуууу. Ладно #реклама ... но что б такая идиотскаяяя“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье.