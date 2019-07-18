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Вера Брежнева отдала свои платья в сервис оренды

Комментариев: 2
Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева рассказала, что пользуется сервисом аренды нарядов.
Вера Брежнева отдала свои платья в сервис оренды
Вера Брежнева отдала свои платья в сервис оренды
instagram.com/ververa

Популярная украинская исполнительница, экс-“ВИА Гра“ Вера Брежнева удивила поклонников новой публикацией в соцсети. 

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она позирует босиком в роскошном розовом платье. Оказалось, что этот наряд и еще 30 платьев звезда отдала в сервис оренды.

В описании к снимку Брежнева подсказала фанам, что пользуясь сервисом оренды платьев можно сэкономить и не покупать наряды на один выход или покрасоваться в одежде, которая ранее была не по карману. Также звезда заявила, что такие сервисы сохраняют планету и дают нарядам вторую жизнь.

“Есть очень хорошее место - сервис аренды платьев, с которым я дружу. Из 1000 платьев, моих там уже больше 30, включая платье, которое на фото. Пользуясь подобными сервисами мы даём вторую, а то и третью, четвёртую жизнь вещам, а с другой стороны можно не покупать вещь “на один выход“ и сэкономить деньги. А так же это волшебная палочка для тех, у кого пока нет возможности купить платье мечты - надеть его на один вечер. Пользуясь таким сервисом мы вносим свой вклад в сохранение планеты. Я искренне верю что в разумном и осознанном потреблении наше будущее!“, - написала Вера Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня не совсем обычный пост ⚡️ Я хочу поговорить с вами о разумном потреблении вещей в своей новой рубрике #осознанныйчетверг. Надеюсь, здесь каждый из нас найдёт для себя что-то полезное. Я сама только учусь, но первые шаги в этом направлении - уже хорошо. Вариантов разумного потребления масса. Начну с вещей. Например - платья. Есть очень хорошее место - сервис аренды платьев @ohmylook.msk, с которым я дружу. Из 1000 платьев, моих там уже больше 30 💪🏻 включая платье, которое на фото👗 Пользуясь подобными сервисами мы даём вторую, а то и третью, четвёртую жизнь вещам, а с другой стороны можно не покупать вещь «на один выход» и сэкономить деньги. А так же это волшебная палочка для тех, у кого пока нет возможности купить платье мечты - надеть его на один вечер.🎀 Пользуясь таким сервисом мы вносим свой вклад в сохранение планеты. Я искренне верю что в разумном и осознанном потреблении наше будущее! Делитесь вашими первыми шагами 🤗 #осознанныйчетверг

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Не всем подписчикам певицы понравился новый пост. Многие заявили, что Брежнева пользуется сервисом аренды платьев только для того, чтобы избавиться от ненужных вещей. А сама бы никогда не надела наряд с этого сервиса.

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“А вы сами берёте платья в таких прокатах,чтобы внести вклад в сохранение планеты?“, “Странный пост, если бы написали , что я взяла оттуда 30 платьев. Тогда понимаю, говорим про разумное потребление. А вот отдала...“, “Вообще бред. зачем мне платье с Вашего плеча???“, Верка. Нуууу. Ладно #реклама ... но что б такая идиотскаяяя“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2019, 12:32
Оценка:  0
гость
Что Галушка, обнищала на кацапстане?
Тряпьем торгуешь?
!  (аноним)  19.07.2019, 12:20
Оценка:  0
!
я бы побрезговала оно лазит по всему миру, собирает всяких заморских кусек и потом эти куськи могут на коже ТАКОЕ ВЫЗВАТЬ, что лучше в старых лаптях и драной майке лазить, чем потом сумму которую потратишь на ткань и пошив, потрать на дерматолога и лекарства
БЕ
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