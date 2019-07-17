Стало известно, как Слава Каминская отпраздновала юбилей - видео

16 июля Славе из "НеАнгелов" исполнилось 35 лет.

Во вторник, 16 июля, солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отметила 35-й день рождения. В честь праздника певица устроила вечеринку в одном из заведений Киева.

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На торжество Слава пригласила родственников и самых близких друзей. Из звезд шоубиза на празднике присутствовали ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, модель Алина Байкова, травести-дива Монро, певица Даша Астафьева и группа KAZKA.

Так, травести-дива Монро решила показать подписчикам в Instagram, как прошла вечеринка. Судя по видео, именинница пришла на празднование дня рождения в роскошном платье изумрудного цвета. Позже Каминская переоделась в черное платье.

Также в ролике видно, как Слава исполняет свою песню “Скучаю“, а позже поет вместе с группой KAZKA.

Напомним, ранее Слава Каминская показала результат бьюти-инъекций для лица.