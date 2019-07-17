Стало известно, как Слава Каминская отпраздновала юбилей - видео
Во вторник, 16 июля, солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отметила 35-й день рождения. В честь праздника певица устроила вечеринку в одном из заведений Киева.
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На торжество Слава пригласила родственников и самых близких друзей. Из звезд шоубиза на празднике присутствовали ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, модель Алина Байкова, травести-дива Монро, певица Даша Астафьева и группа KAZKA.
Так, травести-дива Монро решила показать подписчикам в Instagram, как прошла вечеринка. Судя по видео, именинница пришла на празднование дня рождения в роскошном платье изумрудного цвета. Позже Каминская переоделась в черное платье.
Также в ролике видно, как Слава исполняет свою песню “Скучаю“, а позже поет вместе с группой KAZKA.
С неАнгелами я познакомилась 12 лет назад. По-моему я рассказывала эту забавную историю, когда на вечеринке презентации дебютного альбома старшего в мгновение популярного дуэта: рыжей Славы и черной Вики, с меня слетел парик со шляпкой😆 Я так вошла в образ, что чуток не рассчитала силу мотыляния головой. Благо все взгляды были нацелены на виновниц торжества и мой конфуз остался не замечен😀 Кстати на той вечеринке я целовалась в засос с одним весьма популярным сейчас ведущим 😜Ну вы поняли, наливали щедро😋 Как только я услышала первый хит неАнгелов, еще не представляя, кто это поет, сразу стало понятно, что группа задержится на шоу-бизнесовой карте Украины и ближнего зарубежья. Интересные, низкие голоса всегла в почете. Ну а когда все увидели, кто владелец этих голосов, стало еще интереснее 😊 Я не могу назвать себя фанатом творчества дуэта, и кого-то из двух солисток выделить отдельно. Я одинаковым образом общалась, как с @vikanablack так и @babaslavka, напевала их песни, рассматривала клипы, внешние трансформации и радовалась новым афишам. Значит коллектив живет, дышит, несмотря на слухи, сплетни и бурную личную жизнь. Хотя сначала мне было немного обидно за Вику, популярность которой с самого начала была в тени эксцентричной и языкатой Славы. Но со временем у каждой из неАнгелов сформировалась своя армия фанатов и все успокоились 😊 Вчера же, на вечеринке по случаю дня рождения рыженькой из неАнгелов, я открыла для себя совершенно иную Славу! Застенчивую, очень трогательную и , сейчас будет самый бац: скромную 😊 И как и 12 лет назад, моя интуиция подсказывает, что вскоре мы увидим и конечно же услышим, совершенно новую зрелую певицу - женщину сложной судьбы... С днем рождения прекрасный цветок @babaslavka и не носи больше неудобные платья , какие бы они эффектные не были😉 #неугомоннаяМонро Скучаю....я телефон не выключаю...на репите 😍
Напомним, ранее Слава Каминская показала результат бьюти-инъекций для лица.
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