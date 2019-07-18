Анна Седокова кардинально сменила прическу - фото

Певица Анна Седокова перекрасилась в блондинку.

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова часто экспериментирует со своей внешностью. Недавно певица вновь решилась на смену цвета волос.

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На своей странице в Instagramартистка опубликовала снимок, на котором она позирует в прозрачном бюстгальтере. Пышную грудь Анна прикрыла длинными волосами. Также на фото Седокова появилась с более светлым цветом волос, сменив привычный каштановый оттенок.

Пикантный образ звезда дополнила ярким макияжем. Экс-“ВИА Гра“ запечатлена с блестящими тенями, стрелками на глазах и красной помадой на губах.

“Пару секунд до выхода на сцену, десятки самолетов, тысячи километров для того, чтобы быть счастливой и подарить немного счастья тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы на моих концертах все забывали о своих проблемах и заботах. Просто танцевали. Просто пели . Просто жили“, - подписала кадр Седокова.

Мнения подписчиков по поводу нового образа Анны Седоковой разошлись.

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“Анечка, ты класная, ты настоящая!!! Успехов тебе всегда и везде“, “Уж извените, то ли с фотошопом перебор… Как трансвестит“,“Вот так богиня“, “При всей моей любви к Вам, пожалуйста, не делайте уколов красоты, тем более в губы. Вы невероятно красивая женщина, Вам это не нужно. Не сочтите за грубость“,, “Шикарный Мейк, шикарная Анна“, “Не нравится“, “Как перестать смотреть на это фото“, “Можно волосами не прикрывать)“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что ее пугало на съемках “Форта Боярд“.