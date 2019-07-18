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Эффектная Слава Каминская сделала антирекламу экс-супругу

Комментариев: 1
Певица показала результат массажа лица и примерила неожиданный образ.

Эффектная Слава Каминская сделала антирекламу экс-супругу
Эффектная Слава Каминская сделала антирекламу экс-супругу
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“, 35 летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, блеснула в неожиданном образе. В Инстаграм артистка выставила видео из гримерки - на нем Слава появляется в блестящем платье с ярко-красными волосами и помадой. В подписи Слава отметила, что для хорошего состояния кожи лица не обязательно ходить к пластическим хирургам - лучше делать массажи.

Моя @dashavisag ❤️ нарисует на вашем лице, то , которое вам понравится 😂 Не нужна вам пластика , делайте гимнастику 😂 мой вчерашний день прошёл под девизом «остаться в живых»😂 8-ми часовая съемка после ДР- 🤦🏽‍♀️ это сильнее меня😂 Огромное спасибо всем за поздравления ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Люблю сиииильно ❤️ - написала Слава.

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От подписчиков Славы не укрылась некая "двойственность" в сообщении - и они пошутили, что певица попыталась сделать антирекламу своему экс-супругу.

  • Одним постом два зайца😆😆 реклама визажиста, и антиреклама пластического хирурга!)))
  • Очень красивая! 🔥👍👌
  • Как красиво с красными волосами как русалочка ❤️
  • Ариель, которую мы заслужили))
  • На роль Русалочки нужно брать вас😍😍😍
  • Секс 🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за результат пластики.
 

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Теги: Слава Каминская, образы звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Nikolas_Adver    18.07.2019, 16:24
Оценка:  0
Nikolas_Adver
сцуко, эти уeбища все на один eбальник. пишут про разных-а фотки можно не менять. инкубаторские....
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