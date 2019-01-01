Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Читай также: "Ну зачем вы это сделали?": Лорак раскритиковали за результат "пластики"

Съемки телекастингов праздничного 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" на СТБ завершились. В этом году участников отбора каждый день встречала новая судейская четверка. Разглядеть тот самый х-фактор в конкурсантах в этом сезоне попыталась поп-дива украинской сцены Оля Полякова, которая стала постоянным членом жюри 10 сезона шоу.

Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Артистка блистала на съемках проекта в ярких образах, которые активно обсуждались на съемочной площадке и в сети. Вспомним самые красивые наряды певицы на кастингах шоу.

Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Читай также: Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе

В первый съемочный день Оля предпочла женственное и эффектное полупрозрачное черное платье в крупный белый горох с воланами через плечо. Подчеркнула стильный лук певица ярко-алой помадой.

Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Один из запоминающихся образов – серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо певицы. Она дополнила наряд одним из фирменных кокошников, который был украшен золотыми птицами.

Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Оригинальное мини-платье со шнуровкой по бокам подчеркнуло идеальную фигуру и декольте Оли. Украсили образ бирюзовые туфли и шляпка.

Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе" пресс-служба

Ранее мы писали, что Оля Полякова заподозрила Ким Кардашьян в плагиате.