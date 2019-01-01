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Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"

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Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

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Съемки телекастингов праздничного 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" на СТБ завершились. В этом году участников отбора каждый день встречала новая судейская четверка. Разглядеть тот самый х-фактор в конкурсантах в этом сезоне попыталась поп-дива украинской сцены Оля Полякова, которая стала постоянным членом жюри 10 сезона шоу.

Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

Артистка блистала на съемках проекта в ярких образах, которые активно обсуждались на съемочной площадке и в сети. Вспомним самые красивые наряды певицы на кастингах шоу. 

Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

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В первый съемочный день Оля предпочла женственное и эффектное полупрозрачное черное платье в крупный белый горох с воланами через плечо. Подчеркнула стильный лук певица ярко-алой помадой.

Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

Один из запоминающихся образов – серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо певицы. Она дополнила наряд одним из фирменных кокошников, который был украшен золотыми птицами.

Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

Оригинальное мини-платье со шнуровкой по бокам подчеркнуло идеальную фигуру и декольте Оли. Украсили образ бирюзовые туфли и шляпка. 

Лучшие наряды Оли Поляковой на
Лучшие наряды Оли Поляковой на "Х-факторе"
пресс-служба

Ранее мы писали, что Оля Полякова заподозрила Ким Кардашьян в плагиате. 

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Теги: Оля Полякова, наряды звезд, Х-Фактор
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Источник: ivona bigmir)net

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