Настя Каменских и Потап очаровали Сеть нежными фото из Праги
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) и ее супруг рэпер и продюсер Потап поделились романтическими фотографиями из совместной заграничной поездки в Прагу.
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Известно, что пара вместе со своими друзьями Позитивом и его женой Анной отправились в столицу Чехии, чтобы посетить концерт группы Rammstein и сделать фото с лидером коллектива Тиллем Линдеманном.
Также артисты порадовали фанов несколькими кадрами с прогулки по Праге. Так, на своей странице в Instagram Настя опубликовала милый снимок Потап нежно целует ее в щеку.
Рэпер также опубликовал похожий кадр, на котором он и его супруга позируют на камеру, обнявшись.
Напомним, ранее Настя Каменских показала нежное постельное фото с мужем.
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