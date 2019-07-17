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Настя Каменских и Потап очаровали Сеть нежными фото из Праги

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Супруги Настя Каменских и Потап показали совместные кадры с прогулке по столице Чехии.
Настя Каменских и Потап очаровали Сеть нежными фото из Праги
Настя Каменских и Потап очаровали Сеть нежными фото из Праги
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) и ее супруг рэпер и продюсер Потап поделились романтическими фотографиями из совместной заграничной поездки в Прагу.

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Известно, что пара вместе со своими друзьями Позитивом и его женой Анной отправились в столицу Чехии, чтобы посетить концерт группы Rammstein и сделать фото с лидером коллектива Тиллем Линдеманном.

Также артисты порадовали фанов несколькими кадрами с прогулки по Праге. Так, на своей странице в Instagram Настя опубликовала милый снимок Потап нежно целует ее в щеку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@realpotap #prague #holidays

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Рэпер также опубликовал похожий кадр, на котором он и его супруга позируют на камеру, обнявшись.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Prague @kamenskux #bearanddiamond🐻💎 #bearanddiamond 🇨🇿

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, ранее Настя Каменских показала нежное постельное фото с мужем.

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Теги: Настя Каменских, Потап
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Источник: ivona.bigmir.net

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