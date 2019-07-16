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Звезда "Аферистов в Сетях" засветилась в объятиях неизвестного мужчины

Комментариев: 1
Возлюбленная политика Павла Розенко показала фото с неизвестным мужчиной.
Звезда "Аферистов в Сетях" засветилась в объятиях неизвестного мужчины
Звезда "Аферистов в Сетях" засветилась в объятиях неизвестного мужчины
instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная телеведущая Нового канала, звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь удивила поклонников новой публикацией в Сети.

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На своей странице в Instagram возлюбленная Вице-премьер-министр Украины Павла Розенко опубликовала кадр, на котором запечатлена в компании неизвестного красавца.

На фото Елена-Кристина позирует в обнимку с неизвестным мужчиной возле автомобиля. Ведущая одета в стильное розовое платье в черный горошек. Свой образ она дополнила сумкой и черными туфлями.

“Все под КК. Крепким контролем“, - подписала снимок Елена-Кристина Лебедь.

Поклонники принялись активно обсуждать свежую публикацию. Многие отметили, что звезда слишком худая.

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“Блин, какая же Крис худенькая... Накормить хочется“, “Крістіна ви такая худишка. От би мені бути такою“, “Платье ох.... !!ох какое красивое“, “Ти такая красивая❗“, “Вы дуже класна“, “Стройняшка“, “Почему мне хочется все время вас откормить))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь показала романтическое фото с бойфрендом-политиком.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
zadneprohodchik    18.07.2019, 14:10
Оценка:  0
zadneprohodchik
ох и вешалка
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