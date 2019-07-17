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"Ну зачем вы это сделали?": Лорак раскритиковали за результат "пластики"

Комментариев: 4
Певицу упрекнули в неудачных пластических операциях и раскритиковали ее внешность.

"Ну зачем вы это сделали?": Лорак раскритиковали за результат "пластики"
instagram.com/anilorak

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Певицу Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за перемен во внешности. Поводом послужило новое селфи Лорак, которое она выставила в Инстаграм. Поклонники массово стали отмечать в комментариях, что певица очень изменилась - и совсем не в лучшую сторону.

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Многие подписчики Лорак высказали в комментариях предположение, что певица недавно сделала “пластику“  - и отметили, что она стала выглядеть гораздо хуже, чем раньше.

  • И вас испортили российские пласт, хирурги вы стали кого то напоминать. Бузову, например
  • Вы шо ещё не поняли шо у них одни и те же хирурги в Америке? В Америке она сейчас была. Пару недель. Без постов. Ну? Думаете уже?
  • Губыы не идут
  • Каролина, я вас обожаю, но что вы сделали с гууб
  • Что с лицом?? Чего надутые такие??!!
  • Но зачем Вы это сделали? Вы же от природы были прекрасны!!!
  • Ойй фуу что то изменилась внешность , не красиво, не естественно)
  • Господи, да зачем вы всё в ботоксе??? Потеряли свою индивидуальность!!! Теперь вы как все! На одно лицо.
  • Как же вы себя испортили.Зачем? Была красивая девочка
  • Зачем так себя уродовать? Седокова черти во что превратилась. И эта туда же
  • Как? Зачем?? Нижняя губа... Образ удивил, очень похоже выглядела когда-то Бузова... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали “странное“ фото Ани Лорак.

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Теги: Ани Лорак, пластическая операция
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.07.2019, 14:02
Оценка:  +1
гость
Как зачем? Новому йобарю видимо не понравилось слабое трение её губ головку его члена,вот и попросил уменшить щель во рту для увеличения трения))
ParisMA    18.07.2019, 13:51
Оценка:  0
ParisMA
Говорят, пластика "затягивает" , все кто начинают это делать, не могут отсановиться! Хотя Каролина сама по себе была красотка!
ВыВсеВрети    18.07.2019, 13:11
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
если начинают делать пластику - это значит закат всего!...)))))))
не умеют у нас жить по своему возрасту и со своей внешностью!...))))))
Sancho-s    18.07.2019, 13:00
Оценка:  +2
Sancho-s
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