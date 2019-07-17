Певицу упрекнули в неудачных пластических операциях и раскритиковали ее внешность.

"Ну зачем вы это сделали?": Лорак раскритиковали за результат "пластики" instagram.com/anilorak

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Певицу Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за перемен во внешности. Поводом послужило новое селфи Лорак, которое она выставила в Инстаграм. Поклонники массово стали отмечать в комментариях, что певица очень изменилась - и совсем не в лучшую сторону.

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Многие подписчики Лорак высказали в комментариях предположение, что певица недавно сделала “пластику“ - и отметили, что она стала выглядеть гораздо хуже, чем раньше.

И вас испортили российские пласт, хирурги вы стали кого то напоминать. Бузову, например

Вы шо ещё не поняли шо у них одни и те же хирурги в Америке? В Америке она сейчас была. Пару недель. Без постов. Ну? Думаете уже?

Губыы не идут

Каролина, я вас обожаю, но что вы сделали с гууб

Что с лицом?? Чего надутые такие??!!

Но зачем Вы это сделали? Вы же от природы были прекрасны!!!

Ойй фуу что то изменилась внешность , не красиво, не естественно)

Господи, да зачем вы всё в ботоксе??? Потеряли свою индивидуальность!!! Теперь вы как все! На одно лицо.

Как же вы себя испортили.Зачем? Была красивая девочка

Зачем так себя уродовать? Седокова черти во что превратилась. И эта туда же

Как? Зачем?? Нижняя губа... Образ удивил, очень похоже выглядела когда-то Бузова... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали “странное“ фото Ани Лорак.