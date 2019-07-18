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Покойному Кузьме Скрябину прислали штраф из налоговой

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Гонщик и волонтер Алексей Мочанов прокомментировал ситуацию.

Покойному Кузьме Скрябину прислали штраф из налоговой
Покойному Кузьме Скрябину прислали штраф из налоговой
depositphotos.com

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Украинская налоговая инспекция прислала штраф погибшему 4, 5 года назад музыканту Андре Кузьменко (Кузьма Скрябин). Об этом написал в Facebook гонщик и волонтер Алексей Мочанов. В сообщении о штрафе указано, что его размер составляет 1,6 тыс. гривен. 

Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Через 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы государство Украина не пострадало. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн. 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду, -  написал Мочанов, добавив фото уведомления.

Ранее мы писали, что итальянский музыкант перепел хит Кузьмы Скрябина. 

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Теги: Кузьма Скрябин, штраф
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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