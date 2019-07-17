Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе
Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила Сеть новой провокационной публикацией.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала горячими видео, на котором предстала в неожиданном образе. В ролике артистка позировала с новой прической и откровенном наряде. Девушка зажигательно станцевала в гримерке под свой новый хит “Море“, обливаясь водой.
Интересное перевоплощение Цибульской произошло во время съемок новом проекта “Шалена зірка“, ради которого Оля примеряла образ Дженнифер Лопес.
В описании к видео Цибульская запустила танцевальный флешмоб. Победителю челенджа артистка подготовить интересный подарок. Также артистка рассказала, что на ее страницу подписались уже 700 тысяч пользователей.
“Нас 700 000. Я дуже ціную кожного. Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі. Дякую за лайки, коменти і навіть критику. На честь свята - подарунок. Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз:
- знімаєш емоційні танці під мою пісню “Море“
- виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти
Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс. Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок. Святкуємо до 1 серпня
P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова. Покажи яка ти. Хто зі мною!???“, - написала Оля Цибульская.
Нас 700 000🙏🔥❤️Я дуже ціную кожного❤️Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі 😘📸🔆Дякую за лайки, коменти і навіть критику.🤘🏻😻На честь свята - подарунок 🍓🎀Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз: - знімаєш емоційні танці під мою пісню «Море» - виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти 😘 Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс👍🏻🔥Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок 🔥🔥🔥💋Святкуємо до 1 серпня 🎈🎀🌸 P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова 😉Покажи яка ти🔥❤️😃 Хто зі мною!??? #вітаю #свято #танці #дівчата #киів
Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.
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