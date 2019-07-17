Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила Сеть новой провокационной публикацией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала горячими видео, на котором предстала в неожиданном образе. В ролике артистка позировала с новой прической и откровенном наряде. Девушка зажигательно станцевала в гримерке под свой новый хит “Море“, обливаясь водой.

Интересное перевоплощение Цибульской произошло во время съемок новом проекта “Шалена зірка“, ради которого Оля примеряла образ Дженнифер Лопес.

В описании к видео Цибульская запустила танцевальный флешмоб. Победителю челенджа артистка подготовить интересный подарок. Также артистка рассказала, что на ее страницу подписались уже 700 тысяч пользователей.

“Нас 700 000. Я дуже ціную кожного. Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі. Дякую за лайки, коменти і навіть критику. На честь свята - подарунок. Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз:

- знімаєш емоційні танці під мою пісню “Море“

- виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти

Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс. Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок. Святкуємо до 1 серпня

P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова. Покажи яка ти. Хто зі мною!???“, - написала Оля Цибульская.