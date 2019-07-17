Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе

Комментариев: 0
Оля Цибульская сменила прическу и станцевала на камеру в новом образе.
Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе
Оля Цибульская устроила жаркие танцы в откровенном образе
instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила Сеть новой провокационной публикацией.

Читай также: Оля Цибульская в откровенном наряде обратилась к выпускникам

На своей странице в Instagram артистка опубликовала горячими видео, на котором предстала в неожиданном образе. В ролике артистка позировала с новой прической и откровенном наряде. Девушка зажигательно станцевала в гримерке под свой новый хит “Море“, обливаясь водой.

Интересное перевоплощение Цибульской произошло во время съемок новом проекта “Шалена зірка“, ради которого Оля примеряла образ Дженнифер Лопес.

В описании к видео  Цибульская запустила танцевальный флешмоб. Победителю челенджа артистка подготовить интересный подарок. Также артистка рассказала, что на ее страницу подписались уже 700 тысяч пользователей.

“Нас 700 000. Я дуже ціную кожного. Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі. Дякую за лайки, коменти і навіть критику. На честь свята - подарунок. Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз:
- знімаєш емоційні танці під мою пісню “Море“
- виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти 
Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс. Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок. Святкуємо до 1 серпня
P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова. Покажи яка ти. Хто зі мною!???“, - написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нас 700 000🙏🔥❤️Я дуже ціную кожного❤️Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі 😘📸🔆Дякую за лайки, коменти і навіть критику.🤘🏻😻На честь свята - подарунок 🍓🎀Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз: - знімаєш емоційні танці під мою пісню «Море» - виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти 😘 Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс👍🏻🔥Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок 🔥🔥🔥💋Святкуємо до 1 серпня 🎈🎀🌸 P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова 😉Покажи яка ти🔥❤️😃 Хто зі мною!??? #вітаю #свято #танці #дівчата #киів

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь