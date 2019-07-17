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"Красивое было время": Одесская Барби вспомнила себя с фиолетовыми волосами

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Валерия Лукьянова поделилась кадрами в парике и с совой .

"Красивое было время": Одесская Барби вспомнила себя с фиолетовыми волосами
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная инста-дива Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“ и прославилась благодаря своим сходством с детской куклой, вспомнила один из своих ярких образов. В Инстаграм Валерия добавила кадры давней фотосессии, где позирует в образе амазонки с сиреневыми волосами и в откровенном наряде. На руке у Валерии - сова.

Давно у меня не было профи фотосессий ( другие интересы давно ) но все же красивое было время ))) - подписала Лукьянова.

Напомним, что сейчас девушка живет в РФ и регулярно публикует посты об эзотерике и духовном развитии. Несмотря на неправдоподобное сходство с Барби - Лукьянова утверждает, что достигает такого эффекта благодаря макияжу и контактным линзам, отвергая факт “пластик“. Единственная ее пластическая операция, по словам Лукьяновой - это увеличение груди.

Ранее мы писали, что Одесская Барби засветилась в московском спорт-клубе.

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Теги: Одесская Барби, фотосессии, Амазонка
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Источник: IVONA bigmir)net

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