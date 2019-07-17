Влад Топалов рассказал, как написал свадебную клятву

Певец Влад Топалов показал, как писал свадебную клятву.

В среду, 3 июля, Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто, Италия. Несмотря на то, что церемония состоялась еще две недели назад, пара продолжает раскрывать интересные подробности о торжестве.

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Так, спустя 10 дней после церемонии Регина Тодоренко презентовала 30-минутный фильм о свадьбе. А теперь Влад Топалов решил признаться, как создавалась его свадебная клятва.

На своей странице в Instagram певец опубликовала серию атмосферных снимков. На фото артист в свадебном костюме сидит за столом и пишет признание для возлюбленной. В описании к фото Влад признался, что отложил написание клятвы на самый последний момент. Но сейчас Топалов уверен, что это было правильное решение.

“На фото я пишу клятву, которую, как я понимаю, вы все уже слышали. Но вокруг жужжали девочки, поэтому я перебрался вниз, в кабинет, где писали конституцию Италии..... Не получалось ничего написать в суматохе. (Конечно, да, я отложил это “пустяковое“ дело на самый последний момент) Но потом я сделал паузу. Как в фильмах, распахнул окна в пол, выходящие на море..... закрыл глаза, сделал несколько глубоооооких вдохов, выдохнул....... и начал писать. Просто писать. Слова, что слышал , доносятся из души.... и, отключив мозг, написал слова, которые хотел сказать своей жене.... вот так и родилась клятва бэра для бэра)))) Мне кажется, правильно я сделал, что отложил именно до этого момента. В этих стенах случилось чудо! Мечтаю вернуться обратно на @villa_astor“, - написал Влад Топалов.

Поклонникам понравилась трогательная история. Они оставили в комментариях множество пожеланий для пары.

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“Пусть каждый встретит своего человека и трепетно относиться ему как вы делаете это с Региной!!! Самая красивая пара 2019 года!!! Кто согласен“,“До слез, вы замечательные, будьте всегда вместе, навсегда!“, “Очень трогательно получилось. Смотрю на вас и радуюсь! Счастья, любви, здоровья и всего самого лучшего вашей семье!“, “Очень трогательные клятвы, Как ни посмотрю клятву все рыдаю и рыдаю, думаю она получилась одна из самых искренних“, - написали подписчики Топалова.

Ранее Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции.