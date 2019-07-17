Супермодель снялась для Vogue вместе с бразильской коллегой Адрианой Лимой.

"Две самые-самые": Ирина Шейк позировала для обложки глянца со своей "сестрой" instagram.com/irinashayk

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Российская супермодель Ирина Шейк, которая недавно разошлась со своим гражданским мужем Брэдли Купером, украсила обложку Vogue вместе с бразильской супермоделью Адрианой Лимой. Фото появилось в Инстаграм обеих знаменитостей. Девушки позируют в похожих темных нарядах, с одинаковыми прическами с яркой помадой. В подписи к фото Ирина назвала Адриану свой сестрой.

Когда женщины собираются вместе и расширяют возможности друг друга .. происходит волшебство… Сестричество и синергия на обложке @voguespain с моей сестрой @adrianalima 💋 Спасибо моим замечательным друзьям @luigiandiango за то, что они захватили нас и дали нам силы в тот день, - подписала Ирина.

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К слову, Адриану Лиму часто называют одной из самых красивых женщин планеты.

Подписчики Шейк отметили, что обе девушки невероятно красивы: “Мои две самые любимые модели“, - написали в Инстаграм.

Также во многих комментариях пользователи Сети высказали поддержку Ирине из-за расставания с Брэдли Купером, отметив, что не понимают, как можно было оставить такую красивую женщину.

Ранее мы писали, что Брэдли Купер стал жить с Леди Гагой.