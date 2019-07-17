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"До мурашек по коже": Джамала выступила с маленькими детьми-бандуристами

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Певица Джамала исполнила песню "Крила" вместе с детским ансамблем бандуристов.
"До мурашек по коже": Джамала выступила с маленькими детьми-бандуристами
"До мурашек по коже": Джамала выступила с маленькими детьми-бандуристами
instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница Джамала поразила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда опубликовала видео живого выступления с талантливыми детьми.

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На своей странице в Instagram артистка рассказала, что приняла участие в проекте “Діти з зірками“ в Запорожье. Она вместе с детским ансамблем бандуристов исполнила песню “Крила“.

“Вкотре переконуюся, скільки у нас талановитих у нас дітей! Нещодавно, у Запоріжжі, мені випала нагода взяти участь в унікальному творчому проекті “Діти з зірками“. Мета якого – мотивація маленьких талантів. В рамках проекту, я разом зі зведеним ансамблем бандуристів музичних шкіл № 2, 5, 7 “Freedom Wings“ виконала пісню “Крила“. Щиро дякую усім учасникам та організаторам, це був дійсно неймовірний досвід!“, - написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Нещодавно, у Запоріжжі, мені випала нагода взяти участь в унікальному творчому проекті «Діти з зірками». Мета якого – мотивація маленьких талантів. В рамках проекту, я разом зі зведеним ансамблем бандуристів музичних шкіл № 2, 5, 7 «Freedom Wings» виконала пісню «Крила». Щиро дякую усім учасникам та організаторам, це був дійсно неймовірний досвід! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі, а як вам таке виконання цієї пісні? Діліться своїми враженнями у коментарях.🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #крила #дітинашемайбутнє

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Подписчики поспешили поделиться своими впечатлениями от выступления в комментариях.

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“До мурашек по коже“, “Как только увидела, у меня просто перехватило дыхание насколько это красиво... дети и вы создаёте просто музыкальный транс“, “Джамала, Ви неймовірна. Дякую за те що Ви даруєте любов та свої пісні“, “Джамалочка, как всегда до глубины души“, “Очень красиво! Просто прекрасный коллаб“, “Мне кажется получилось, какое то очень живое по энергетике , но при этом очень нежное по звучанию“, “Тепло на душі від цієї пісні)“, “Божественно, уже не раз слушала, но всегда завораживает. Как и инструментальная версия 1944“, “Вау, спасибо за такое прекрасное выступление!“, - написали поклонники Джамалы.

Напомним, ранее сообщалось, что Джамала сменила три наряда на ОМКФ-2019.

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Теги: Джамала
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.07.2019, 18:03
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Ей нужны дети с бубнами, на лошадях!
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