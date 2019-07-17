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Снежана Бабкина сделала пикантное фото через месяц после родов

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Жена Сергея Бабкина засветила грудь в откровенном наряде.
Снежана Бабкина сделала пикантное фото через месяц после родов
Снежана Бабкина сделала пикантное фото через месяц после родов
instagram.com/snezhana_babkina

Месяц назад жена украинского исполнителя Сергея Бабкина, Снежана родила третьего ребенка. Знаменитость решила показать фанам, как приходит в форму после рождения сына Елисея.

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Так, на своей странице в Instagram Снежана опубликовала весьма откровенный снимок. На фото 34-летняя супруга Бабкина позировала в одном только голубом бюстгальтере. Также девушка продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

В описании к фото новоиспеченная мама в шутку написала, что у нее красивая грудь, благодаря сыну Елисею.

“Спонсор красивого утра @babkin_official 
Спонсор красивой груди #елисейбабкин“, - подписала фото Снежана.

Подписчики звездной мамы оставили множество комментариев к ее новому фото.

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“Спонсор красивой груди- лучший“, “Классическая красота-брюнетка с голубыми глазами“, “Шикарная молодая мама и спонсоры замечательные,особенно последний“, “Снежана, как же вы прекрасны!!! Счастья всей вашей семье!!!“, “Ах эти волосы“, “Снежана, у Вас такая грудь красивая. и цвет голубой - точно Ваш“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее мама Сергея Бабкина рассказала, как реагирует на постоянную смену его имиджа.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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