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"Вот это мощная тусовка": Потап с друзьями посетил концерт Rammstein

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Потап и Настя Каменских вместе с друзьями полетели в Прагу на концерт немецкой группы Rammstein.
"Вот это мощная тусовка": Потап с друзьями посетил концерт Rammstein
"Вот это мощная тусовка": Потап с друзьями посетил концерт Rammstein
instagram.com/realpotap

Популярная украинский исполнитель и продюсер Потап поделилась фотографиями из совместной заграничной поездки с женой Настей Каменских. Пара отправилась в столицу Чехии - Прагу.

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Компанию супругам в путешествии составили их лучшие друзья - участник группы “Время и Стекло“ Позитив и его жена Аня Завгородняя. Как оказалось, артисты отправились на выступление немецкой группы Rammstein, которое прошло на стадионе Eden Arеna. 

На своей странице в Instagram Потап опубликовал снимок с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном . Музыкант позировал на камеру со сценическим гримом на лице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before the show @till_lindemann_official #rammstein2019

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики Потапа оставили множество комментариев под фото. Многие фолловеры поинтересовались, не собирается ли Тилль в Киев.

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“Вот это мощная тусовка! Класс“, “А вы там не спросите у Тиля, может он в Киев хочет с концертом приехать?“, “Заберите Тиля с собой в Киев на концерт“, “Увидел знакомые лица, вы прекрасны“,“Я сначала подумала мне показалось, что это Тиль“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с мужем и друзьями прогулялась по Праге.

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Теги: Потап
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Источник: ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  17.07.2019, 15:25
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