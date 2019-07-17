Потап и Настя Каменских вместе с друзьями полетели в Прагу на концерт немецкой группы Rammstein.

"Вот это мощная тусовка": Потап с друзьями посетил концерт Rammstein instagram.com/realpotap

Популярная украинский исполнитель и продюсер Потап поделилась фотографиями из совместной заграничной поездки с женой Настей Каменских. Пара отправилась в столицу Чехии - Прагу.

Читай также: “Я тебя поздравляю“: Настя Каменских сообщила Потапу радостную новость

Компанию супругам в путешествии составили их лучшие друзья - участник группы “Время и Стекло“ Позитив и его жена Аня Завгородняя. Как оказалось, артисты отправились на выступление немецкой группы Rammstein, которое прошло на стадионе Eden Arеna.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал снимок с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном . Музыкант позировал на камеру со сценическим гримом на лице.

Подписчики Потапа оставили множество комментариев под фото. Многие фолловеры поинтересовались, не собирается ли Тилль в Киев.

Читай также: Настя Каменских показала нежное постельное фото с мужем

“Вот это мощная тусовка! Класс“, “А вы там не спросите у Тиля, может он в Киев хочет с концертом приехать?“, “Заберите Тиля с собой в Киев на концерт“, “Увидел знакомые лица, вы прекрасны“,“Я сначала подумала мне показалось, что это Тиль“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с мужем и друзьями прогулялась по Праге.