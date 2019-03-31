Елена Зеленская повторила свой образ спустя три месяца - фото

Первая леди Украины надела на мероприятие наряд, в котором ранее уже появлялась на публике.

Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился со спортсменами, которые принимали участие во вторых Европейских играх в Минске. Встреча прошла на Олимпийской Базе “ Конча- Заспа“.

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Снимками с мероприятия первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram. На фото Елена позировала в красном брючном костюме oversize с черными пуговицами. К костюму Зеленская добавила черную футболку.

“Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших кращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна України з футболу вперше в історії України виборола перемогу на чемпіонаті світу. Ви - наша гордість! Безмежно пишаємося вами!“, - написала Елена Зеленская.

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Как оказалось, свой стильный образ первая леди страны повторила спустя три с половиною месяца. Ранее в этом же костюме Зеленская появилась на объявлении результатов первого тура президентских выборов.

Напомним, ранее Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду.