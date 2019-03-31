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Елена Зеленская повторила свой образ спустя три месяца - фото

Комментариев: 5
Первая леди Украины надела на мероприятие наряд, в котором ранее уже появлялась на публике.
Елена Зеленская повторила свой образ спустя три месяца - фото
Елена Зеленская повторила свой образ спустя три месяца - фото
instagram.com/olenazelenska_official

Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился со спортсменами, которые принимали участие во вторых Европейских играх в Минске. Встреча прошла на Олимпийской Базе “ Конча- Заспа“.

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Снимками с мероприятия первая леди Украины поделилась на своей странице в Instagram. На фото Елена позировала в красном брючном костюме oversize с черными пуговицами. К костюму Зеленская добавила черную футболку.

“Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших кращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна України з футболу вперше в історії України виборола перемогу на чемпіонаті світу. Ви - наша гордість! Безмежно пишаємося вами!“, - написала Елена Зеленская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших кращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна України з футболу вперше в історії України виборола перемогу на чемпіонаті світу. Ви - наша гордість! Безмежно пишаємося вами!

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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Как оказалось, свой стильный образ первая леди страны повторила спустя три с половиною месяца. Ранее в этом же костюме Зеленская появилась на объявлении результатов первого тура президентских выборов.

Напомним, ранее Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  17.07.2019, 15:14
Оценка:  0
pусский
Укры должны радоваться - Зеленский экономит даже на жене, чистый еврей! Он много не сопрёт, иудейская совесть не позволит.
bars_    17.07.2019, 15:14
Оценка:  0
bars_
гідна кобилка - зуби гарні.
та й об'їзжена - віллу в Італії коломойша не за просто так подарував
гость  (аноним)  17.07.2019, 14:56
Оценка:  0
гость
Да вам какое дело вчём первая леди одета? Дебилы бм попуститесь.
lusyika    17.07.2019, 14:20
Оценка:  0
lusyika
Ну і вишкірилась, БРЕНД попердолЄний!!!!!!!!!!!!! Щира бледі!!!
direktor_b    17.07.2019, 14:15
Оценка:  0
direktor_b
оленазелена
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