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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу - СМИ

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Журналисты и поклонники голливудской пары уверены, что их тайные отношения наконец станут явными.

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу - СМИ
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу - СМИ
instagram.com/pro_podarok

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Уже несколько дней мировые СМИ трубят о том, что певица Леди Гага переехала жить к своему партнеру по фильму “Рождение звезды“, голливудскому актеру и режиссеру Брэдли Куперу. Соответствующий сюжет появился и на украинском ТСН. Поводом стало сообщение инсайдера, что певица “вьет семейное гнездышко“ в нью-йоркском особняке Купера, где он жил с гражданской женой, супермоделью Ириной Шейк. Правда, сами звезды инфо об официальном начале отношений пока не комментируют. Однако, их частенько видят вместе, а после расставания Леди Гаги с ее женихом Кристиано Карино и окончания отношений Купера с Шейк - поклонники практически уверены, что у звездной пары бурный роман. Инсайдеры, комментирующие ситуацию, ранее отмечали, что у Купера действительно очень сильная духовная связь с Леди Гагой, однако, пока не ясно, выльется ли она в отношения не только в фильме, но и в реальной жизни.

История отношений пары:

Ранее мы писали, что Ирина Шейк выставила фото в одном белье.

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Теги: Леди Гага, Брэдли Купер, Роман
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Kismyas    17.07.2019, 13:09
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Kismyas
Опять на таблетках))
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