Ева Лонгория устроила зажигательные танцы в купальнике
Актриса Ева Лонгория показала, как выглядит ее фигура спустя год после родов.
Известная американская актриса и модель, звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ева Лонгория похвасталась результатами своего похудения.
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Так, на своей странице в Instаgram 44-летняя артистка опубликовала короткое видео, которое было снято во время ее отдыха на острове Капри, Италия.
В ролике Лонгория танцует на борту яхты с бокалом в руках. Звезда запечатлена в белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд эффектно подчеркнул постройневшую фигуру актрисы. Отметим, что год назад Ева родила первенца.
“Танцы целый день“, - подписала видео Ева Лонгория.
Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения.
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