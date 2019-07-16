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Ева Лонгория устроила зажигательные танцы в купальнике

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Актриса Ева Лонгория показала, как выглядит ее фигура спустя год после родов.
Ева Лонгория устроила зажигательные танцы в купальнике
Ева Лонгория устроила зажигательные танцы в купальнике
instagram.com/evalongoria

Известная американская актриса и модель, звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ева Лонгория похвасталась результатами своего похудения.

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Так, на своей странице в Instаgram 44-летняя артистка опубликовала короткое видео, которое было снято во время ее отдыха на острове Капри, Италия.

В ролике Лонгория танцует на борту яхты с бокалом в руках. Звезда запечатлена в белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд эффектно подчеркнул постройневшую фигуру актрисы. Отметим, что год назад Ева родила первенца.

“Танцы целый день“, - подписала видео Ева Лонгория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dance the day away 💃🏻 #VacationMode

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения.

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Теги: Ева Лонгория
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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