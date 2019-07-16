Ева Лонгория устроила зажигательные танцы в купальнике

Актриса Ева Лонгория показала, как выглядит ее фигура спустя год после родов.

Известная американская актриса и модель, звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ева Лонгория похвасталась результатами своего похудения.

Читай также: Звезда “Отчаянных домохозяек“ засветила нижнее белье на красной дорожке

Так, на своей странице в Instаgram 44-летняя артистка опубликовала короткое видео, которое было снято во время ее отдыха на острове Капри, Италия.

В ролике Лонгория танцует на борту яхты с бокалом в руках. Звезда запечатлена в белом купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Пляжный наряд эффектно подчеркнул постройневшую фигуру актрисы. Отметим, что год назад Ева родила первенца.

“Танцы целый день“, - подписала видео Ева Лонгория.

Напомним, ранее Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения.