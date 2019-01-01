Анастасия Сличная прокомментировала свои отношения с главой Офиса президента.

"Проведали его папу и маму": Девушка Андрея Богдана рассекретила их отношения facebook.com/anastasiya.slichnaya

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Глава Офиса президента Владимира Зеленского 42-летний Андрей Богдан частенько оказывается в центре внимания отечественных СМИ. Так недавно издание “Страна“ писало о его новом романе с бизнесвумен Анастасией Сличной, с которой он появился во Львове на джазовом фестивале. Журналисты “Страны“ пообщались с Анастасией и выяснили, что знакома пара уже довольно долго, а серьезные отношения завязались у Андрея с Анастасией в конце 2018.

Нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения, и украл мое сердце, - рассказывает девушка.

К слову, Андрей Богдан официально развелся около полугода назад, он отец четверых дочерей.

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По поводу поездки на джазовый фестиваль, во время которой Анастасию с Богданом видели в одном отеле, Сличная отметила, что именно она стала инициатором путешествия.

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Читай также: FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости Уже который год подряд не пропускаю это культурное мероприятие. Очень нравится атмосфера, которая царит во Львове в это время. Организаторы большие молодцы, воодушевляющий список артистов и всегда очень приятные люди вокруг. Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтоб он прочувствовал все происходящее на Leopolis Jazz Fest - к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться лишь на один вечер и очень этому рад. К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, потому каждая улица, каждый перекресток и каждый закоулок у него связан с какими то смешными историями из детства, юности. Мы проведали его маму и папу, - рассказала девушка.

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На вопрос журналистов о возможной свадьбе, Сличная ответила уклончиво, отметив, что пара пока хранит это в секрете.

Относительно глубины наших отношений и планов в будущем - на данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете, - сказала Анастасия.

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Напомним, что Анастасия Сличная была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Позднее она выступила сооснователем интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Ранее мы писали, что в Сети заговорили о свадьбе Ани Лорак.