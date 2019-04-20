"Красивая пара": Иракли Макацария заподозрили в романе с коллегой
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Пользователи Сети заподозрили звездного тренера проекта “Зважені і щасливі“ Иракли Макацария в романе с его коллегой по проекту Мариной Боржемской, которая недавно развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым. Слухи спровоцировало эффектное появление пары на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Фото появились в Инстаграм Марины Боржемской.
Это стоит того, чтоб сюда приехать! Одесский кинофестиваль, - это не просто фотографии с красной дорожки👆🤝и разбор полётов у кого какое платье( хотя, по мне тоже прошлись интернет-издания😂) Потому, что такой информации в интернете бесконечно много, а толку от нее мало🙈🤷♀️ Но, самое главное, что #омкф это уникальные, самобытные фильмы, поданые под соусом невероятной атмосферы! . В этом году - 10-ый юбилейный фестиваль, на который приехали Катрин Денев, Роуз Макгоуэн ( вы не можете её не знать, это одна из зачарованных😍), талантливый британский режиссер Майк Ли. А в самой программе невероятная подборка фильмов: фильм нашего режиссера Наримана Алиева “Додому“, который был в программе “Особый взгляд“ на Каннском кинофестивале. Новый фильм Джима Джармуша и Педро Альмодовара. “Паразиты“, который получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах. . Благодарю @maqatsa за приятную компанию! И моему другу @alexandrocheretny за такое волшебное платье😍 . Я не раз Вам писала подборку хороших мотивационных фильмов. Какой еще кино-список вы хотите? . #боржемскаямарина #одесса #кинофестиваль #омкф2019 #фестивальфильмов #море #пляж #отдых #СТБ #зваженітащасливі #инстажурнал #фитнестренер #тренерстб
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Пользователи Сети отметили, что тренеры - красивая пара и уточнили, вместе ли Иракли с Мариной. Также в комментариях написали, что Иракли очень подходит Марине Боржемской.
К слову, ранее пользователи Сети уже высказывали предположения по поводу близких отношений пары - после их появления на красной дорожке кинопремии “Золота дзига“ в апреле 2019.
Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искуство😌 На днях состоялось вручение двух премий - «Золотая Жар-птица» и «Золотая Дзига»! От души поздравляю победителей и всех участиников! Вдохновения и достежения новых вершин - творите и создавайте дальше! А мы с удовольствиям будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства 🙏🏻 #iraklimakatsaria #ираклимакацария #maqatsa #redcarpet #georgian
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Сама Марина отрицает роман с коллегой. Об этом пишет womanel.com.
Когда женщина выходит в компании красивого мужчины, все сразу думают, что это что-то значит. В нашем случае это значит дружбу. У нас с Иракли прекрасные дружеские отношения, − отметила Марина.
Ранее мы писали, что Марина Боржемская покорила подписчиков нарядом.
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