"Красивая пара": Иракли Макацария заподозрили в романе с коллегой

Звездный тренер снова вышел в свет с коллегой по проекту Мариной Боржемской.

Иракли Макацария заподозрили в романе с коллегой instagram.com/uzelkova.marina

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Пользователи Сети заподозрили звездного тренера проекта “Зважені і щасливі“ Иракли Макацария в романе с его коллегой по проекту Мариной Боржемской, которая недавно развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым. Слухи спровоцировало эффектное появление пары на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Фото появились в Инстаграм Марины Боржемской.

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Пользователи Сети отметили, что тренеры - красивая пара и уточнили, вместе ли Иракли с Мариной. Также в комментариях написали, что Иракли очень подходит Марине Боржемской.

К слову, ранее пользователи Сети уже высказывали предположения по поводу близких отношений пары - после их появления на красной дорожке кинопремии “Золота дзига“ в апреле 2019.

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Сама Марина отрицает роман с коллегой. Об этом пишет womanel.com.

Когда женщина выходит в компании красивого мужчины, все сразу думают, что это что-то значит. В нашем случае это значит дружбу. У нас с Иракли прекрасные дружеские отношения, − отметила Марина.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская покорила подписчиков нарядом.