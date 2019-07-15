Слава Каминская показала забавное видео в честь своего дня рождения

Сегодня солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской исполняется 35 лет.

Сегодня, 16 июля, популярная украинская певица и актриса, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская празднует 35-й день рождения.

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В честь праздника артистка решила опубликовать забавное видео со своей дочерью. В ролике 4 летняя девочка в пижаме и шапке с ушками танцует под песню Артура Пирожкова “Зацепила.

Видео Каминская сопроводила поздравлением самой себе. Звезда поблагодарила всех, кто, несмотря ни на что, поддерживал ее.

“Хеппи бездей ту ми. Привет 35. Спасибо всем, кто был в прошлом году и остался в этом. Люблю“, - написала Слава.

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Позже певица похвасталась презентом от мамы. Она получила в подарок интересное слайд-шоу, в котором собраны самые яркие моменты совместные моменты Славы, ее мамы и ее детей.

Подписчики артистки оставили в комментариях множество душевных поздравлений с днем рождения.

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“С днюхой дорогая! Самая лучшая девушка на свете!“, “Моя самая любимая веснушка, что тебе пожелать в твои всего лишь 35, не останавливаться на достигнутом, всегда быть собой, твоя семья твоё богатство, у нас считай два сына на двоих, люблю тебя. С Днём Рождения, моя самая при самая“, “Желаю здоровья тебе и твоим деткам. Все остальное будет...ты ж знаешь. Ты наша звёздочка“, “Слава, ты-особенная. Очень харизматичная и женственная. Счастья тебе и здоровья. С днем рождения!“, “35 для такого огня это мелочь, с днём рождения! Будьте счастливы всегда и везде“, “С Днём Рождения!! И пусть все в жизни будет СУПЕР“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская показала результат бьюти-инъекций для лица.