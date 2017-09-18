Дмитрий Шуров сыграл концерт вместе с 15-летним сыном.

Pianoбой: "Сыну не передалась моя беспорядочность и хаотичность" пресс-служба

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Дмитрий Шуров и его сын Лев зажгли на одной сцене. В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, музыканты рассказали о своих творческих планах и приоткрыли секрет удачного музыкально-семейного тандема.

Шуров старший и Шуров младший вместе спели и сыграли концерт.

Это “PianoRAVE“ – новая концертная программа создана специально для того, чтобы Pianoбой имел возможность играть концерты и при этом не падали люстры, – комментирует Дмитрий Шуров в “Ранку з Україною“. – Эта программа войдет в альбом, который мы представляем осенью, а значит, будет тур по дискотекам всего мира.

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Сам Лев к сцене уже привык. Во всех отцовских концертах – самый главный помощник и зритель. Впервые парень показал, на что способен, еще в десять лет. Конечно же, на концерте отца.

Лев приходил и читал рэп в песне “Зомби“. Это было нереально круто! Хотя и, скажу честно, он очень нервничал – весь концерт стоял и трусился, а вышел и убил всех своим выступлением – рассказывает известный артист о своем сыне в эфире “Ранку з Україною“. – Я убедился, что, возможно, ему не передалась моя беспорядочность и хаотичность, но ему точно передалась любовь к сцене.

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Да и сам Лев долго не стоял в стороне.

Я просто практически ничего в жизни, кроме музыки, делать не умею. И именно от музыки я получаю удовольствие, – поделился Лев Шуров.

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Как и шесть лет назад, так и сегодня, Дмитрий и Лев – хорошо сыгранная музыкальная группа.

Секрет в том, чтобы отец и сын чувствовали себя одного возраста – были на одной волне, – комментирует Дмитрий Шуров в эфире канала “Украина“.

Сразу видно: от выступления они в восторге. Поэтому “PianoRAVE“ мы еще точно увидим и услышим. И Лев и как сольный артист наступает Дмитрию на пятки. Подросток снимает видео и выкладывает их в YouTube под псевдонимом “Злой Ботан“, а совсем скоро представит свой собственный альбом.

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