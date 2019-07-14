Звезда выставила новое фото, из-за которого в Сети заговорили о ее свадьбе.

Ани Лорак собралась замуж?: Звезда заинтриговала встречей в Лос-Анджелесе http://ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая проводит отпуск в Лос-Анджелесе, Калифорния спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Причиной стал комментарий к новому фото артистки в Инстаграм. Лорак поделилась снимком в стильном аутфите - она позирует на лестнице в укороченных джинсах и белой майке. Дополнили образ массивные кроссовки и сумка через плечо.

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Поклонники обрадовались новому снимку звезды, поскольку она долгое время не делилась событиями из своей жизни в соцсетях. В комментариях отметили, что Лорак отлично выглядит и похвалили за красивый загар.

Шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка! А оказалась, что Вы)) 😍😍😍 Любимая модняшка! ❤❤❤❤, хорошего вечера) 🖤

Вы такая шоколадка😍 Очень красивая... Хорошего дня! Любим❤️

Какая загорелая красотка😍

Очень красивая! Вам так идёт загар 😍

Очень скучали по Вам уже. ❤️❤️❤️

Здесь как будто лет 16😌😍👍, - написали в Сети.

Однако внимание подписчиков и СМИ привлек не столько снимок, сколько комментарий под ним, принадлежащий агентству butterflyfloral, занимающемуся организацией свадеб.

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В комментарии отметили, что знакомство с Лорак прошло приятно и выразили предположение о скорой встрече. Поскольку Лорак ответила на комментарий эмодзи, то, очевидно, она поняла о чем идет речь - а тут сразу же возникают предположения о возможной свадьбе звезды с ее бойфрендом - Егором Глебом. Однако, учитывая, что автор комментария передал привет “Артему и девочкам“ (очевидно, речь идет об Артеме Саранче - концертном директоре певицы), то встреча могла быть рабочим моментом и не более. Остается строить догадки и ждать новостей.

Ранее мы писали, что Ани Лорак напугала поклонников новым фото.