Ани Лорак собралась замуж?: Звезда заинтриговала встречей в Лос-Анджелесе
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Певица Ани Лорак, которая проводит отпуск в Лос-Анджелесе, Калифорния спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Причиной стал комментарий к новому фото артистки в Инстаграм. Лорак поделилась снимком в стильном аутфите - она позирует на лестнице в укороченных джинсах и белой майке. Дополнили образ массивные кроссовки и сумка через плечо.
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Поклонники обрадовались новому снимку звезды, поскольку она долгое время не делилась событиями из своей жизни в соцсетях. В комментариях отметили, что Лорак отлично выглядит и похвалили за красивый загар.
- Шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка! А оказалась, что Вы)) 😍😍😍 Любимая модняшка! ❤❤❤❤, хорошего вечера) 🖤
- Вы такая шоколадка😍 Очень красивая... Хорошего дня! Любим❤️
- Какая загорелая красотка😍
- Очень красивая! Вам так идёт загар 😍
- Очень скучали по Вам уже. ❤️❤️❤️
- Здесь как будто лет 16😌😍👍, - написали в Сети.
Однако внимание подписчиков и СМИ привлек не столько снимок, сколько комментарий под ним, принадлежащий агентству butterflyfloral, занимающемуся организацией свадеб.
В комментарии отметили, что знакомство с Лорак прошло приятно и выразили предположение о скорой встрече. Поскольку Лорак ответила на комментарий эмодзи, то, очевидно, она поняла о чем идет речь - а тут сразу же возникают предположения о возможной свадьбе звезды с ее бойфрендом - Егором Глебом. Однако, учитывая, что автор комментария передал привет “Артему и девочкам“ (очевидно, речь идет об Артеме Саранче - концертном директоре певицы), то встреча могла быть рабочим моментом и не более. Остается строить догадки и ждать новостей.
Ранее мы писали, что Ани Лорак напугала поклонников новым фото.
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