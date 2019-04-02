Мама звезды отметила, что никак не сможет привыкнуть к его эпатажным образам.

Мама Сергея Бабкина рассказала, как реагирует на постоянную смену его имиджа пресс-служба

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В эксклюзивной рубрике программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ о роли матери в жизни известных мужчин мама Сергея Бабкина рассказала, как заметила талант и как относится к частым изменениям образа сына.

Мама Сергея любит, чтобы ее называли Нина Павловна. Именно так женщину зовут в детском саду, где она работает воспитательницей. Хотя по специальности Нина Павловна учительница, говорит – пришлось пойти работать в детский сад, иначе устроить ребенка было достаточно сложно. Женщина признается – уже тогда Сергей Бабкин был в центре внимания, потому что все думали, что он – “мальчик-иностранец“.

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Музыкант объясняет – в детстве он имел довольно нетипичную для украинцев внешность.

Я просто был очень черный, мне всегда выстригали ровненькую стрижку – бррр! К тому же такой узкоглазый, как кореец“, – комментирует Сергей Бабкин, который выступит на праздничном шоу “З Днем народження Україно!“.

В детском саду он был звездой всех праздников – и на балалайке играл, и танцевал «яблочко». Мама таланты заметила и отвела сына на кружки, которые только нашла в Харькове.

Как он фотографировался! Дети стоят просто так, а он уже позирует, – вспоминает мама музыканта Нина Павловна в интервью каналу “Украина“. – Мы ходили на фигурное катание, хореографию, бальные танцы, рисование, ну и в итоге это все ему пригодилось.

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После 9-го класса мама отвела будущего артиста в Харьковский лицей искусств и именно это стало поворотным событием в жизни музыканта. Там Сергей понял, что театр – его призвание, а также познакомился с Андреем Запорожцем, вместе с которым в 2000 году они создали группу “5'NIZZA“. А на балконе родительской квартиры в Харькове по ночам они писали первые хиты.

Параллельно Сергей рос как актер. На третьем курсе университета уже играл в местном драмтеатре имени Пушкина. А в 2000-м вместе с однокурсниками основали “Театр 19“. Но и здесь Нина Павловна тоже помогала сыну – женщина разрабатывала сценические костюмы. Но к постоянной смене имиджа и эпатажных образов сына мама до сих пор привыкнуть не может.

Однажды звонок, я открываю дверь и сразу закрываю. Перепугалась, потому что лысый, а я думаю: неужели это фантомас, – поделилась историей Нина Павловна в эфире “Ранок з Україною“.

Ранее мы писали, что Сергей Бабакин кардинально сменил имидж.