Популярное приложение FaceApp "состарило" украинских знаменитостей.

FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости instagram.com/vova_ostapchuk

В Instagram набирает популярность новый флешмоб. Пользователи Сети массово начали выкладывать фото, на которых они выглядят состарившимися. Снимки создаются с помощью популярного приложения FaceApp.

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Приложение появилось еще два года назад. А в июле 2019 года создатели FaceApp добавили интересные обновления, чем вызвали новую волну популярности приложения.

Обновленное приложение уже испытали такие украинские знаменитости, как певец Дзидзьо и ведущие Александр Педан и Вячеслав Соломко.

Ivona также решила попробовать новую версию приложения FaceApp и “состарить“ звезд украинского шоу-бизнеса. Смотри, как украинские звезды выглядели бы в старости!

Напомним, ранее мы показали, как изменились украинские звезды за 10 лет.