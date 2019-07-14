FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости
В Instagram набирает популярность новый флешмоб. Пользователи Сети массово начали выкладывать фото, на которых они выглядят состарившимися. Снимки создаются с помощью популярного приложения FaceApp.
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Приложение появилось еще два года назад. А в июле 2019 года создатели FaceApp добавили интересные обновления, чем вызвали новую волну популярности приложения.
Обновленное приложение уже испытали такие украинские знаменитости, как певец Дзидзьо и ведущие Александр Педан и Вячеслав Соломко.
Наконец-то приехал мой двоюродный дедушка Изя из Германии! 15 лет он не был в Украине и, конечно, в лёгком шоке!) #дедушка #grandpa #старостьнерадость #СлаваСоломка #solomka #glasses #bowtie #work #show #presenter #tv #tvhost #ведущий #провокатор #kyiv #ukraine #wedding #ведущийнасвадьбу #handsome
Ivona также решила попробовать новую версию приложения FaceApp и “состарить“ звезд украинского шоу-бизнеса. Смотри, как украинские звезды выглядели бы в старости!
Напомним, ранее мы показали, как изменились украинские звезды за 10 лет.
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