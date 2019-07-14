Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости

Комментариев: 0
Популярное приложение FaceApp "состарило" украинских знаменитостей.
FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости
FaceApp: Как украинские звезды выглядели бы в старости
instagram.com/vova_ostapchuk

В Instagram набирает популярность новый флешмоб. Пользователи Сети массово начали выкладывать фото, на которых они выглядят состарившимися. Снимки создаются с помощью популярного приложения FaceApp.

Читай также: Открыть бутылку ногой: Самые забавные видео Bottle Cap Challenge

Приложение появилось еще два года назад. А в июле 2019 года создатели FaceApp добавили  интересные обновления, чем вызвали новую волну популярности приложения.

Обновленное приложение уже испытали такие украинские знаменитости, как певец Дзидзьо и ведущие Александр Педан и Вячеслав Соломко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солідол 👍🤣

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Ivona также решила попробовать новую версию приложения FaceApp и “состарить“ звезд украинского шоу-бизнеса. Смотри, как украинские звезды выглядели бы в старости!

Напомним, ранее мы показали, как изменились украинские звезды за 10 лет.

Поделись:
Теги: FaceApp, украинские звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь