Хореограф Влад Яма получил роль в полнометражном фильме "Ограбление по-украински".

"Еще одна мечта сбылась": Влад Яма сообщил о дебюте в кино instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф и судья многих телевизионных проектов Влад Яма поделился с поклонниками приятной новостью. Артист воплотил в жизнь еще одну мечту детства.

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На своей странице в Instagram танцор опубликовал фото, на котором предстал в неожиданном образе. На снимке Влад позировал с длинными светлыми волосами и в пестром костюме. Он продемонстрировал одну из поз в йоге.

В описании к яркому кадру Яма похвастался новым достижением. Хореограф снялся в полнометражной картине “Ограбление по-украински“. Комедия выйдет на экраны в феврале следующего года.

“Йог, дуже приємно, Дуже приємно, Йог!... Так, я зробив ЦЕ!.. Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась.... Романтична комедія “Пограбування по-українськи“, прем‘єра 13 лютого 2020року!.. Як вам образ?“, - написал Влад Яма.

Поклонники поделились своими мнениями о новом образе танцора и его начинающей актерской карьере.

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“Вау круто, повнометражний фільм це дійсно круто!! Вітаю!“, “Без волос лучше“, “Чем-то на Винника похож, опасно!“, “Образ прикольный! Обязательно пойду на премьеру, да ещё и на свой день рождение, супер!“, “О боги!!! Эта шевелюра“, “Крутий і незвичний. Влад Яма з волосами та ще і із довгими це щось фантастичне“, “Хорошо, когда мечты сбываются! Это счастье!!! А образ шикарный!“, “Супер фото! Надеюсь фильм тоже!“, - написали фаны Влада Ямы.

Напомним, ранее Влад Яма рассказал о болезненном предательстве девушки.