Елена-Кристина Лебедь показала романтическое фото с бойфрендом-политиком

Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram трогательный снимок с возлюбленным Павлом Розенко.

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь часто радует поклонников новыми фото с возлюбленным, вице-премьером Украины Павлом Розенко.

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Так, недавно на своей странице в Instagram 29-летняя Лебедь опубликовала пикантный кадр со своим избранником, которому 15 июля исполнилось 49 лет.

В честь праздника девушка разместила в Сети романтическое селфи с именинником. На фото влюбленные мило прикасаются друг к другу носами. В описании к снимку артистка добавила признание в любви.

“Впервые это фото без смайлика на лице. Но с вечным сиянием изнутри БЕСКОНЕЧНО СУМАСШЕДШЕ КОХАЮ! Ору на всю Вселенную, пью тёплый чай и снова ору!!!“, написала Елена-Кристина Лебедь.

Новое фото пары собрало множество лайков и восторженных комментариев.

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“Любви Вам и взаимопонимания“, “Счастья Вам))) очень теплое фото)))“, “Какие вы милые, счастья Вам!“, “У вас и носики похожи“, “Как две половинки, очень вы похожи“, “Красивые такие и сразу видно, что взаимолюбимые“, “Шикарное фото, такое живое и искренние, завораживает нежностью“, - написали подписчики Елены-Кристины.

Ранее сообщалось, что звезда “Аферистов в Сетях“ прогулялась по Барселоне с возлюбленным.