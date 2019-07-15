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Елена-Кристина Лебедь показала романтическое фото с бойфрендом-политиком

Комментариев: 11
Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram трогательный снимок с возлюбленным Павлом Розенко.
Елена-Кристина Лебедь показала романтическое фото с бойфрендом-политиком
Елена-Кристина Лебедь показала романтическое фото с бойфрендом-политиком
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь часто радует поклонников новыми фото с возлюбленным, вице-премьером Украины Павлом Розенко.

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Так, недавно на своей странице в Instagram 29-летняя Лебедь опубликовала пикантный кадр со своим избранником, которому 15 июля исполнилось 49 лет. 

В честь праздника девушка разместила в Сети романтическое селфи с именинником. На фото влюбленные мило прикасаются друг к другу носами. В описании к снимку артистка добавила признание в любви.

“Впервые это фото без смайлика на лице. Но с вечным сиянием изнутри БЕСКОНЕЧНО СУМАСШЕДШЕ КОХАЮ! Ору на всю Вселенную, пью тёплый чай и снова ору!!!“, написала Елена-Кристина Лебедь.

Новое фото пары собрало множество лайков и восторженных комментариев.

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“Любви Вам и взаимопонимания“, “Счастья Вам))) очень теплое фото)))“, “Какие вы милые, счастья Вам!“, “У вас и носики похожи“, “Как две половинки, очень вы похожи“, “Красивые такие и сразу видно, что взаимолюбимые“, “Шикарное фото, такое живое и искренние, завораживает нежностью“, - написали подписчики Елены-Кристины.

Ранее сообщалось, что звезда “Аферистов в Сетях“ прогулялась по Барселоне с возлюбленным.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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Zorro-Gerda-50    16.07.2019, 13:57
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
ДА У УРОДЦЕВ ВСЕ РЕШАЕТ БАБЛО !
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:45
Оценка:  +1
гость
Какая она страшная!
!  (аноним)  16.07.2019, 13:40
Оценка:  +1
!
простите, но ведь они Уроды! да простит меня БОГ!
freemi    16.07.2019, 13:39
Оценка:  +1
freemi
Ей бы пожрать плотненько. Я походу понял че они вместе - он ее баласт !!! Что бы ветром не унесло .....
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:39
Оценка:  +3
гость
Бигмир спасибо , испортил обед )
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:31
Оценка:  +1
гость
Странная пара.
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:27
Оценка:  +2
гость
Он как женщина...Пусть проверит тестостерон, а то пролактин и эстрадиол зашкаливает у "мужика"
Оксана    16.07.2019, 13:42
Оценка:  +1
Оксана
Я тоже сразу подумала что нужно к ендокринологу обоим. Что-то с гестагенами не то.
garofano    16.07.2019, 13:11
Оценка:  +1
garofano
Какая-то нездоровая худоба -и смотрится старше 29 лет
ТМ  (аноним)  16.07.2019, 12:12
Оценка:  +6
ТМ
Неприятные оба (((((
Тисс    16.07.2019, 12:08
Оценка:  +7
Тисс
Розенко влюбился потому что, в отличие от украинского народа, который как сказал Розенко "Ест слишком много", эта Лебедь объедать Розенко не будет и всю жpaтву из холодильника Рoзенко будет хлeбaть прямо из тазика сам!
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