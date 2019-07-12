Беременная Санта Димопулос показала обнаженное фото

Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в Instagram.

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Экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос ждет второго ребенка. На днях певица и модель рассказала, как узнала о беременности, а теперь звезда поделилась с поклонниками откровенным фото в Инстаграм.

Так, на своей странице в блоге Санта разместила обнаженное фото, демонстрирующее ее большой живот. В кадре звездная мама позирует на темном фоне, прикрываясь одной только простыней. Интимное место Димопулос прикрыла белым цветком.

Good night, - написала в публикации Санта, добавив хештег "32 недели".

Фолловеры знаменитости единогласно пришли к мнению, что Санта выглядит сексуальной даже будучи беременной. "Перестаньте заниматься мотивацией на ночь глядя, у меня и так их трое) Шучу, красиво очень", "Какая ты сексуальная , даже беременной, просто фантастика!", "Богиня!", "Нереально красивая", - пишут пользователи сети.

Недавно Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности.