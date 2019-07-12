Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж

Певица поделилась лайфхаком в Instagram.

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Украинская певица Оля Цибульская, которая недавно представила новый клип, заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье. В своем Instagram звездная мама опубликовала новое селфи и поделилась секретом, как выйти замуж.

В кадре Цибульская позирует напротив зеркала в белом платье в пол.

Как выйти замуж? Записывай. Берешь корзину спелой, как ты, клубники, выходишь в свадебном платье на перекресток возле Верховной Рады и как бы "случайно" рассыпаешь ту клубнику на дорогу. Собираешь медленно и в красивой позе, пока из-за светофора не появится принц твоей мечты на Ламборджини (не путать с Ланосом), - написала в посте Ольга.

А если серьезно, любовь приходит пешком и тогда, когда ты ее специально не ждешь. Сегодня у нас дома ролевые игры: невеста и заблудившийся тамада. Выбираю костюм. Брать этот или то платье в сторис?", - добавила Цибульская.

В комментариях к фото подписчики засыпали артистку комплиментами. "Гарна!", "Читаю и так весело, люблю вашу непосредственность", "Сукня чудова", "Оля ти як завжди - красуня і чудова", "Цибульська ти дуже кльова залишайся завжди такою", - пишут фолловеры.

Читай эксклюзивное интервью украинской певицы Оли Цибульской для Ivona здесь.

