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Зианджа вышла на тропу любви - певица опубликовала игривое фото

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Певица-трансгендер покорила Сеть летним образом.

Зианджа вышла на тропу любви - певица опубликовала игривое фото
Зианджа вышла на тропу любви - певица опубликовала игривое фото
http://ivona.bigmir.net

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Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая раньше была известна как Борис Апрель, опубликовала новое игривое фото. В Инстаграм Зи выложила снимок в сарафане на тонких бретелях и плетенной панаме с разноцветными полосками.

Эй, любовь, - подписала Зианджа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEY LOVE 💋

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

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Отметим, что летние снимки Зи стали первыми после очень долгого перерыва, в который артистка переживала депрессию и не делилась с подписчиками новыми фото. Однако несколько дней назад Зианджа уже разместила несколько ярких летних снимков - один из них с букетом полевых цветов, что позволяет предположить, что Зи оправилась и счастлива. А вчера она поделилась счастливым фото, сделанным после долгой тренировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

happy after 2h of cardio

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

Ранее мы писали, что Зианджа оказалась бездомной из-за Наталии Могилевской.

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Теги: Зианджа, трансгендер
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Олег Ляшко  (аноним)  11.07.2019, 11:38
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Олег Ляшко
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