Певица-трансгендер покорила Сеть летним образом.

Зианджа вышла на тропу любви - певица опубликовала игривое фото http://ivona.bigmir.net

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Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая раньше была известна как Борис Апрель, опубликовала новое игривое фото. В Инстаграм Зи выложила снимок в сарафане на тонких бретелях и плетенной панаме с разноцветными полосками.

Эй, любовь, - подписала Зианджа.

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Отметим, что летние снимки Зи стали первыми после очень долгого перерыва, в который артистка переживала депрессию и не делилась с подписчиками новыми фото. Однако несколько дней назад Зианджа уже разместила несколько ярких летних снимков - один из них с букетом полевых цветов, что позволяет предположить, что Зи оправилась и счастлива. А вчера она поделилась счастливым фото, сделанным после долгой тренировки.

Ранее мы писали, что Зианджа оказалась бездомной из-за Наталии Могилевской.