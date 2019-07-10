Меган Маркл впервые появилась на публике с новорожденным сыном Арчи

Герцогиня Сассекская засветилась на матче по поло вместе с сыном Арчи Харрисоном.

В среду, 10 июля, герцогиня Сассекская впервые после родов вышла в свет с малышом на руках. Меган Марко взяла с собой двухмесячного сына на одно из мероприятий.

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Известно, что супруга принца Гарри решила поддержать мужа и его брата Уильяма на благотворительном матче по поло в Уокингеме. Соревнования прошли в частном клубе Billingbear Polo Club. Именно на этом мероприятии засветилась Маркл вместе с сыном Арчи Харрисоном. В Сети уже появились снимки новоиспеченной мамы, которая трогательно прижимает к себе малыша.

Для мероприятия герцогиня Сассекская выбрала длинное свободное платье цвета хаки и солнцезащитные очки. А двухмесячный малыш был одет в белый комбинезон.

Ранее сообщалось, что из-за украшения герцогини Сассекской обвалился сайт ювелирного бренда.