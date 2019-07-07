Модель и актриса отпраздновала День рождения в Италии.

47-летняя София Вергара показала соблазнительную фигуру на отдыхе instagram.com/sofiavergara

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Кто не верит в то, что после 45 можно выглядеть потрясающе и иметь идеальное тело - тем, пожалуй, стоит полистать фото колумбийско-американской актрисы Софии Вергара. Свой 47-й День рождения знаменитость отпраздновала в купальнике - и поделилась яркими фото с подписчиками в Инстаграм.

Вместе с мужем Джо Манганьелло и друзьями София начала праздновать на роскошной вилле в Италии, а продолжила, как видно по фото - на морской прогулке и в ресторане.

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На всех фото у звезды - потрясающая фигура, которую она выгодно подчеркивает правильно подобранными нарядами. К слову, звезда частенько открывает живот и выбирает юбки с высоким вырезом.

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