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47-летняя София Вергара показала соблазнительную фигуру на отдыхе

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Модель и актриса отпраздновала День рождения в Италии.

47-летняя София Вергара показала соблазнительную фигуру на отдыхе
47-летняя София Вергара показала соблазнительную фигуру на отдыхе
instagram.com/sofiavergara

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Кто не верит в то, что после 45 можно выглядеть потрясающе и иметь идеальное тело - тем, пожалуй, стоит полистать фото колумбийско-американской актрисы Софии Вергара. Свой 47-й День рождения знаменитость отпраздновала в купальнике - и поделилась яркими фото с подписчиками в Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The mornings here😍😍😍🍋

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Otra noche de recocha🦐🍹🍹🍹 hay q aprovechar mientras se puede🙏🏼

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Вместе с мужем Джо Манганьелло и друзьями София начала праздновать на роскошной вилле в Италии, а продолжила, как видно по фото - на морской прогулке и в ресторане.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bday lunch!!!!!🦐🦞🍾🍾🍾🍾🍾

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To our next stop!!!🦐🦞🍝🧜🏼‍♀️🍹

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Negroni numero 1🍹🍹😂😂

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На всех фото у звезды - потрясающая фигура, которую она выгодно подчеркивает правильно подобранными нарядами. К слову, звезда частенько открывает живот и выбирает юбки с высоким вырезом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Another vacation morning 🧜🏼‍♀️italy 🧀☕️#breakfasttime

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Ранее мы писали, что модель Эшли Грэм засветилась в купальнике без верха. 

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Теги: София Вергара, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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