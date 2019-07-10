"При живом то муже": Надя Дорофеева показала горячие кадры с Позитивом

Надя Дорофеева показала совместные фото с Позитивом из танцевального зала.

Участники мегапопулярной украинской группы “Время и Стекло, которые недавно презентовали новый альбом “VISLOVO“, показали, как готовятся к одноименному шоу. Грандиозный концерт состоится 5 октября в Дворце Спорта.

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На своей странице в Instagram Надя Дорофеева опубликовала коллаж из фото, которые были сделаны во время репетиции. На снимках с Надей позирует также и Алексей Завгородний (Позитив). Пара активно разучивают различные движения перед зеркалами.

“#этобудетвислово #5октября” - лаконично подписала снимки Дорофеева.

Поклонникам показалось, что замужняя Надя откровенно ведет себя перед коллегой по группе. Многие отметили, что на фото она слишком близко прислоняется к Позитиву.

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“Как отреагируют супруги?”, “Позитивчик пристроился“, “Вы с Лёшей были бы идеальной парой“, “Не ну позитиву повезло“, “Коллаж от Нади, необычно и интересно“, “У меня мурашки от последней фотографии“, “При живом то муже....“, “Хотим больше таких фото“, - пишут в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева в купальнике украсила обложку мужского глянца.