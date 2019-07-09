Телеведущая Катя Осадчая удивила фанов ретро-образом.

"Хоть ты остановись!": Катя Осадчая заговорила о политике instagram.com/kosadcha

Телеведущая популярного проекта “Світське життя“ Катя Осадчая похвасталась очередным стильным экспериментом. Звезда примеряла интересный ретро-образ.

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На своей странице в Instagram Осадчая в белой блузке с воротником и широким поясом и в юбке плиссе красного цвета. Свой оригинальный образ ведущая дополнила красными бусами, белыми кроссовки и прической бабетта.

В описании к стильному фото звезда добавила интересную подпись, которой подтолкнула своих сторонников на мысль, что она тоже собирается в политику.

“Прекрасний, ошатний кандидат, а то всі такі тепер з підкатаними рукавами йдуть, в модних костюмах, а як же ж бабетти, блузочки, тіні блакитні“, - написала Катя Осадчая.

Мнения подписчиков по поводу яркого образа звезды разделились. Одним понравился оригинальный наряд артистки, другим же показалось, что ретро-образ сделал ведущую старше на 10 лет.

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“Катя, хоть ты остановись! Не иди в ВР!“, “Ця зачіска і макіяж і образ дуже й дуже личать!!!! Дкже кокетливо, я б навіть сказала)“, “Ніякий Ви не ошатний кандидат. Вас кросівки здали. Підкатайте назад рукави“, “А мені схожі на Фурцеву“, “Катюша, в данном образе сразу +20 . Не твоё .лучше изящные шляпки , шикарные платья , туфли на шпильках , ну вообщем .....)))) сама знаешь“, “Трішечки старша зробилась“, “Зірка Великих Вуйок“, “Как всегда прекрасна!!“, “Бабуся Катя“, “Сучасна бібліотекарка“, “На Лесю Українку тут схожа“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Катя Осадчая добавила яркие фото прогулки с Нэттой Барзилай.