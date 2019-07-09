Звезда засветилась на презентации нового парфюма в Париже.

Шикарно выглядит: Анджелина Джоли появилась в модных образах во Франции instagram.com/angelinajolieofficial

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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно напугала фанатов болезненным внешним видом, похоже, чувствует себя гораздо лучше - и однозначно великолепно выглядит. На днях актриса засветилась на презентации нового парфюма Guerlain в Париже и продемонстрировала несколько модных образов. Фото появились в Инстаграм.

Одним из наиболее эффектных нарядов 44-летней Джоли стал длинный светлый сарафан в полоску, под который звезда обула коричневые лодочки, а также взяла сумочку и очки в тон.

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Также кинодива появилась в легком белом платье с длинными прозрачными рукавами и коричневым поясом.

Кроме того звезда продемонстрировала свою “демократичность“ в одежде - выйдя в свет в светлых широких брюках и трикотажном свитере.

На всех мероприятиях Джоли сопровождала ее крёстная, актриса Жаклин Биссет.

Ранее мы писали, что фанаты приписывают Джоли роман с коллегой по цеху.