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Шикарно выглядит: Анджелина Джоли появилась в модных образах во Франции

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Звезда засветилась на презентации нового парфюма в Париже.

Шикарно выглядит: Анджелина Джоли появилась в модных образах во Франции
Шикарно выглядит: Анджелина Джоли появилась в модных образах во Франции
instagram.com/angelinajolieofficial

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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно напугала фанатов болезненным внешним видом, похоже, чувствует себя гораздо лучше - и однозначно великолепно выглядит. На днях актриса засветилась на презентации нового парфюма Guerlain в Париже и продемонстрировала несколько модных образов. Фото появились в Инстаграм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44-летняя Анджелина Джоли находится во Франции на съемках нового аромата Mon Guerlain, лицом которого она является. Повсюду её сопровождает крёстная, 74-летняя актриса Жаклин Биссет. Папарацци удалось несколько раз сфотографировать актрис возле отеля. Стоит отметить, что Анджелина выглядит великолепно и тщательно продумывает каждый свой образ, дополнив его безукоризненным макияжем и аккуратной укладкой. В последнее время, журналисты все чаще фотографировали Джоли в бесформенных и темных платьях с пучком на голове, в Париже же актриса отдаёт предпочтение элегантным платьям светлых оттенков.

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Одним из наиболее эффектных нарядов 44-летней Джоли стал длинный светлый сарафан в полоску, под который звезда обула коричневые лодочки, а также взяла сумочку и очки в тон.

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Также кинодива появилась в легком белом платье с длинными прозрачными рукавами и коричневым поясом.

Кроме того звезда продемонстрировала свою “демократичность“ в одежде - выйдя в свет в светлых широких брюках и трикотажном свитере.

На всех мероприятиях Джоли сопровождала ее крёстная, актриса Жаклин Биссет. 

Ранее мы писали, что фанаты приписывают Джоли роман с коллегой по цеху.

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Теги: Анджелина Джоли, модная одежда
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.07.2019, 16:25
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