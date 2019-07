Шикарно выглядит: Анджелина Джоли появилась в модных образах во Франции

44-летняя Анджелина Джоли находится во Франции на съемках нового аромата Mon Guerlain, лицом которого она является. Повсюду её сопровождает крёстная, 74-летняя актриса Жаклин Биссет. Папарацци удалось несколько раз сфотографировать актрис возле отеля. Стоит отметить, что Анджелина выглядит великолепно и тщательно продумывает каждый свой образ, дополнив его безукоризненным макияжем и аккуратной укладкой. В последнее время, журналисты все чаще фотографировали Джоли в бесформенных и темных платьях с пучком на голове, в Париже же актриса отдаёт предпочтение элегантным платьям светлых оттенков.

A post shared by GM NEWS (@gm__news_) on Jul 9, 2019 at 11:20am PDT