Девушка Вуда - на 9-м месяце беременности.

Обаятельный Элайджа Вуд скоро впервые станет отцом - фото instagram.com/lydia_sun_

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Обаятельный исполнитель роли Фродо Бэггинса в трилогии “Властелин колец“ - 38-летний актер Элайджа Вуд совсем скоро впервые станет отцом. В Инстаграм появились фото актера вместе с его девушкой Метте-Мари Конгсвед. На них видно, что возлюбленная Вуда находится на последних месяцах беременности.

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Снимки, сделанные папарацци журнала People, стали настоящей новостью - поскольку до этого пара тщательно скрывала скорое пополнение в семье. Кроме того, на фото поклонники рассмотрели кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, что позволило сделать вывод о том, что Вуд сделал Метте-Мари предложение.

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