Обаятельный Элайджа Вуд скоро впервые станет отцом - фото
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Обаятельный исполнитель роли Фродо Бэггинса в трилогии “Властелин колец“ - 38-летний актер Элайджа Вуд совсем скоро впервые станет отцом. В Инстаграм появились фото актера вместе с его девушкой Метте-Мари Конгсвед. На них видно, что возлюбленная Вуда находится на последних месяцах беременности.
Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед в Лос-Анджелесе. Элайджа и Метте-Мари вместе 2 года. Они познакомились на съёмках фильма “В этом мире я больше не чувствую себя как дома“ (отличный фильм, кстати) Ну что скажем? Ждём голубоглазого малыша или ждём выхода Элайджи из шкафа? 😁 #ElijahWood
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Снимки, сделанные папарацци журнала People, стали настоящей новостью - поскольку до этого пара тщательно скрывала скорое пополнение в семье. Кроме того, на фото поклонники рассмотрели кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, что позволило сделать вывод о том, что Вуд сделал Метте-Мари предложение.
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