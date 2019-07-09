Светлана Лобода показала редкий снимок с отцом

Певица Светлана Лобода трогательно поздравила своего папу с днем рождения.

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь, в последнее время увлеклась публикацией семейных кадров.

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Так, недавно звезда поделилась снимком со свадьбы сестры. Позже артистка показала своих подросших дочерей. А теперь решила разместить в соцсети фото самого важного мужчины - своего отца.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала кадр, на котором обнимает своего папу Сергея Васильевича. 9 июля мужчине исполнилось 62 года.

В описании к семейному снимку Светлана поздравила отца с днем рождения и пожелала ему всегда быть сильным и здоровым.

“Папулечка, сил тебе, здоровья. С Днем Твоего Рождения. Я люблю тебя“, - написала Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода прогулялась перед камерой без бюстгальтера.