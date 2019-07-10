Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Приняла позу": Лобода встала на голову полностью обнаженной

Комментариев: 1
Певица похвасталась сложной позой из йоги - ширшасаной .

"Приняла позу": Лобода встала на голову полностью обнаженной
instagram.com/lobodaofficial/

Читай также: Светлана Лобода показала редкое фото с годовалой дочерью

Певица Светлана Лобода, которая часто эпатирует публику откровенными нарядами и периодически даже надевает их без белья, превзошла сама себя и сфотографировалась голой. В Инстаграм звезда выставила снимок, сделанный на берегу водоема. Светлана позирует спиной к камере - она стоит на голове с переплетенными вверху ногами, выполняя сложнейшую позу йоги ширшасану. 

Приняла позу, - кокетливо отметила звезда, пообещав повторить то же самое на ближайшем концерте.

Подписчики выразили в комментариях свой восторг, однако некоторые усомнились, что на фото - Лобода, отметив, что она несколько худее и менее фигуристая.

Ранее мы писали, что MARUV поделилась эффектными фото в купальнике.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, фото ню, обнажение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  10.07.2019, 13:52
Оценка:  0
pусский
Ну и как её ебсти?!! Тьфу ты, мать твою ети! Ты хоть пёрни, дорогая, чтоб мне дырочку найти!
ParisMA    10.07.2019, 13:39
Оценка:  +1
ParisMA
это вряд ли Лобода, для Лободы - слишком ж*о*п*а*т*а*я, Светлана худющая, как глиста в обмороке!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь