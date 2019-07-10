Певица похвасталась сложной позой из йоги - ширшасаной .

"Приняла позу": Лобода встала на голову полностью обнаженной instagram.com/lobodaofficial/

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Певица Светлана Лобода, которая часто эпатирует публику откровенными нарядами и периодически даже надевает их без белья, превзошла сама себя и сфотографировалась голой. В Инстаграм звезда выставила снимок, сделанный на берегу водоема. Светлана позирует спиной к камере - она стоит на голове с переплетенными вверху ногами, выполняя сложнейшую позу йоги ширшасану.

Приняла позу, - кокетливо отметила звезда, пообещав повторить то же самое на ближайшем концерте.

Подписчики выразили в комментариях свой восторг, однако некоторые усомнились, что на фото - Лобода, отметив, что она несколько худее и менее фигуристая.

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