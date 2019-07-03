Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

С большой скидкой: Наряд как у первой леди можно выгодно купить в Сети

Комментариев: 2
Темно-синий костюм, как у Елены Зеленской распродают на дизайнерском сайте .

С большой скидкой: Наряд как у первой леди можно выгодно купить в Сети
С большой скидкой: Наряд как у первой леди можно выгодно купить в Сети
instagram.com/olenazelenska_official

Читай также: Костюм за 1000 евро и белые кеды: В чем первая леди летала в Брюссель

Темно-синий наряд украинской первой леди, в котором она засветилась во время официального визита в Канаду, можно купить со скидкой. Об этом пишет издание "Страна", которое часто делает материалы о стоимости одежды украинских политиков. Фотографии в необычном комплекте, состоящем из топа на пуговицах и юбки-карандаша, Елена Зеленская выставила в своей Инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇺🇦 🇨🇦 #ukraine #canada

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Читай также: Рибай, концерт Пирожкова и компания очаровательной леди: Как провел уикенд Андрей Богдан

Костюм первой леди - от украинского бренда Dafna May, созданного в 2016 дизайнером Дафной Майберг. 

На официальном сайте его сейчас можно приобрести с существенной скидкой - юбка стоит 2250 грн ( старая цена - 7480), а топ на пуговицах - 2810 грн (регулярная цена 9350 грн). 

strana.ua

Также в коллекции бренда есть юбка покороче.

Отметим, что первая леди страны дополнила свой образ длинными серьгами от украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry. 

strana.ua

Также во время визита в Канаду Зеленская появлалась в брюках украинского бренда SIX и блузе от шведского бренда ARKET.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SickKids - найбільший госпіталь у Канаді та одна з найбільших дитячих лікарень у Північній Америці. Учора провели зустріч з Президентом госпіталю Рональдом Коном та його командою. Саме тут проходять стажування українські медичні фахівці, що дарує надію на лікування тяжкохворих дітей в Україні завдяки сучасним практикам та належному підходу. Цей досвід неодмінно буде корисним для розвитку дитячих лікувальних закладів в Україні.

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Ранее мы писали, что платье первой леди будет только в одном экземпляре.

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, первая леди, дизайнерская одежда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Сливной_Бачок    10.07.2019, 13:16
Оценка:  0
Сливной_Бачок
А басаножке?
гость  (аноним)  10.07.2019, 13:14
Оценка:  0
гость
Слух не режет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь