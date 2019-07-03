Темно-синий костюм, как у Елены Зеленской распродают на дизайнерском сайте .

С большой скидкой: Наряд как у первой леди можно выгодно купить в Сети instagram.com/olenazelenska_official

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Темно-синий наряд украинской первой леди, в котором она засветилась во время официального визита в Канаду, можно купить со скидкой. Об этом пишет издание "Страна", которое часто делает материалы о стоимости одежды украинских политиков. Фотографии в необычном комплекте, состоящем из топа на пуговицах и юбки-карандаша, Елена Зеленская выставила в своей Инстаграм.

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Костюм первой леди - от украинского бренда Dafna May, созданного в 2016 дизайнером Дафной Майберг.

На официальном сайте его сейчас можно приобрести с существенной скидкой - юбка стоит 2250 грн ( старая цена - 7480), а топ на пуговицах - 2810 грн (регулярная цена 9350 грн).

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Также в коллекции бренда есть юбка покороче.

Отметим, что первая леди страны дополнила свой образ длинными серьгами от украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry.

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Также во время визита в Канаду Зеленская появлалась в брюках украинского бренда SIX и блузе от шведского бренда ARKET.

Ранее мы писали, что платье первой леди будет только в одном экземпляре.