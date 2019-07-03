С большой скидкой: Наряд как у первой леди можно выгодно купить в Сети
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Темно-синий наряд украинской первой леди, в котором она засветилась во время официального визита в Канаду, можно купить со скидкой. Об этом пишет издание "Страна", которое часто делает материалы о стоимости одежды украинских политиков. Фотографии в необычном комплекте, состоящем из топа на пуговицах и юбки-карандаша, Елена Зеленская выставила в своей Инстаграм.
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Костюм первой леди - от украинского бренда Dafna May, созданного в 2016 дизайнером Дафной Майберг.
На официальном сайте его сейчас можно приобрести с существенной скидкой - юбка стоит 2250 грн ( старая цена - 7480), а топ на пуговицах - 2810 грн (регулярная цена 9350 грн).
Также в коллекции бренда есть юбка покороче.
Отметим, что первая леди страны дополнила свой образ длинными серьгами от украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry.
Также во время визита в Канаду Зеленская появлалась в брюках украинского бренда SIX и блузе от шведского бренда ARKET.
SickKids - найбільший госпіталь у Канаді та одна з найбільших дитячих лікарень у Північній Америці. Учора провели зустріч з Президентом госпіталю Рональдом Коном та його командою. Саме тут проходять стажування українські медичні фахівці, що дарує надію на лікування тяжкохворих дітей в Україні завдяки сучасним практикам та належному підходу. Цей досвід неодмінно буде корисним для розвитку дитячих лікувальних закладів в Україні.
Ранее мы писали, что платье первой леди будет только в одном экземпляре.
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