"Я просто человек": Анна Седокова призналась в своих слабостях
Известная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова обожает публиковать в соцсети провокационные фото в откровенных нарядах. Тем самым артистка демонстрирует роскошную фигуру.
Читай также: “Срам-то какой!“: Анна Седокова забавно потроллила саму себя
Но на днях певица удивила фанов совсем не “голым“ снимком. “Сильная“ Седокова решила признаться в своих слабостях.
На своей странице Instagram Анна разместила портретное фото, на котором запечатлена в прозрачном топе из сетки. А в подписи к публикации исполнительница пожаловалась на сильную слабость, а также призналась, какая песня спасает ее от депрессии.
“События разворачиваются настолько стремительно, что я гений организации и главные решающий все вопросы, в какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я “сильная женщина“, стала на мгновение самой слабой в мире. Я ведь это качество ненавидела всю жизнь, как так.)
А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается . Что я тоже имею на это право)))) Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее Breathing ( мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина , простой человек...)))“, - написала Анна Седокова.
События разворачиваются настолько стремительно, что я гений организации и главные решающий все вопросы, в какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я «сильная женщина», стала на мгновение самой слабой в мире. Я ведь это качество ненавидела всю жизнь, как так.) А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается . Что я тоже имею на это право )))) Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее Breathing ( мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина , простой человек...))) А у тебя есть секретные способы ? Как вы оживаете ??? Кто у меня тут сильный, а кто слабый?
Напомним, ранее Анна Седокова засветила ягодицы на снимке с отдыха в Греции.
Полная версия правил