Певица Анна Седокова сделала откровенное признание в соцсети.

"Я просто человек": Анна Седокова призналась в своих слабостях instagram.com/annasedokova

Известная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова обожает публиковать в соцсети провокационные фото в откровенных нарядах. Тем самым артистка демонстрирует роскошную фигуру.

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Но на днях певица удивила фанов совсем не “голым“ снимком. “Сильная“ Седокова решила признаться в своих слабостях.

На своей странице Instagram Анна разместила портретное фото, на котором запечатлена в прозрачном топе из сетки. А в подписи к публикации исполнительница пожаловалась на сильную слабость, а также призналась, какая песня спасает ее от депрессии.

“События разворачиваются настолько стремительно, что я гений организации и главные решающий все вопросы, в какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я “сильная женщина“, стала на мгновение самой слабой в мире. Я ведь это качество ненавидела всю жизнь, как так.)

А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается . Что я тоже имею на это право)))) Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее Breathing ( мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина , простой человек...)))“, - написала Анна Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова засветила ягодицы на снимке с отдыха в Греции.