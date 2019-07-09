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"Я просто человек": Анна Седокова призналась в своих слабостях

Комментариев: 2
Певица Анна Седокова сделала откровенное признание в соцсети.
"Я просто человек": Анна Седокова призналась в своих слабостях
"Я просто человек": Анна Седокова призналась в своих слабостях
instagram.com/annasedokova

Известная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова обожает публиковать в соцсети провокационные фото в откровенных нарядах. Тем самым артистка демонстрирует роскошную фигуру. 

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Но на днях певица удивила фанов совсем не “голым“ снимком. “Сильная“ Седокова решила признаться в своих слабостях.

На своей странице Instagram Анна разместила портретное фото, на котором запечатлена в прозрачном топе из сетки. А в подписи к публикации исполнительница пожаловалась на сильную слабость, а также призналась, какая песня спасает ее от депрессии.

“События разворачиваются настолько стремительно, что я гений организации и главные решающий все вопросы, в какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я “сильная женщина“, стала на мгновение самой слабой в мире. Я ведь это качество ненавидела всю жизнь, как так.)
А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается . Что я тоже имею на это право)))) Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее Breathing ( мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина , простой человек...)))“, - написала Анна Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

События разворачиваются настолько стремительно, что я гений организации и главные решающий все вопросы, в какой-то момент просто опустила руки. Вот просто в какой-то момент я поняла, что не могу больше. Знаете, ощутила такую дикую слабость. Я «сильная женщина», стала на мгновение самой слабой в мире. Я ведь это качество ненавидела всю жизнь, как так.) А потом поняла, что я просто человек. Что такое случается . Что я тоже имею на это право )))) Выдохнула, вдохнула. Послушала Ариану Гранде и ее Breathing ( мой секретный способ ожить) и начала жить дальше. Слабая сильная женщина , простой человек...))) А у тебя есть секретные способы ? Как вы оживаете ??? Кто у меня тут сильный, а кто слабый?

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова засветила ягодицы на снимке с отдыха в Греции.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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GreenPeace!    10.07.2019, 09:51
Оценка:  -1
GreenPeace!
Сильные, успешные женщины, чаще всего остаются одни.Они всю жизнь вечно кому-то доказывают, какие они клевые.
GreenPeace!    10.07.2019, 09:51
Оценка:  -1
GreenPeace!
Мужчины бегут от таких.
Диван  (аноним)  10.07.2019, 09:50
Оценка:  +3
Диван
какая же она е6анутая :рукалицо:
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