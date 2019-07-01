Артистка позировала в облегающем платье и ярко-красном брючном костюме .

Сама страсть: Надежда Мейхер показала кадры откровенной фотосессии instagram.com/nadyameiher

Экс-участница группы “Виа- ГРА“ 37-летняя Надежда Мейхер порадовала поклонников откровенной фотосессией. В Инстаграм Надя опубликовала несколько снимков в двух ярких образах - блестящем платье с глубоким декольте и ярко-красном брючном костюме, под который надет черный топ.

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Кроме фото артистка выставила бекстейджи со съемок. На одном из них видно, что, позируя, Надя практически “висит“ на стуле головой вниз. Откровенный топ, надетый под строгий костюм, подчеркивает пышную грудь Мейхер, а аккуратные золотистые босоножки делают акцент на хрупких лодыжках звезды.

Еще один яркий бекстейдж показал, как Надежда позирует под музыку в коктейльном платье с пайетками.

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Поклонники похвалили фото и отметили, что Надежда - “сама страсть“ и “выглядит бомбезно“.

Настоящую природную сексуальность я видела в двух женщинах. Мерилин Монро и Надежда Мейхер! 👌👌👌🤗

У Нади природная сексуальность, которая или есть, или нет

роскошная женщина！

Вам бы уроки сексуальности преподавать, я бы пошла к вам 😍

Ойййй, как же Вам идет этот образ такой томности и шика). Любуюсь)😍❤️🔥🔥🔥🔥🔥👏

Как приятно видеть женщину с природной сексуальностью, без пошлости. На Вас, Надежда , можно и нужно равняться🤗💐 Как актриса, вы просто крутая👍👍👍👍 - написали в Сети.

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