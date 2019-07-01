Сама страсть: Надежда Мейхер показала кадры откровенной фотосессии
Экс-участница группы “Виа- ГРА“ 37-летняя Надежда Мейхер порадовала поклонников откровенной фотосессией. В Инстаграм Надя опубликовала несколько снимков в двух ярких образах - блестящем платье с глубоким декольте и ярко-красном брючном костюме, под который надет черный топ.
#свободалюбить 🦋 В твоих очах прочесть неописуемое , И задержавшись ещё, уже прочь бежать Ну что же экзальтированное, что с него взять?.. Копну поглубже, чтобы больно стало, Держусь за волосок, А ты, сияя, куда-то умчало вслед, где неведомый любви поток. Ты отражаешься в галактиках вечного, Оставляя след, возвращаешься опять. Редкость тобою нарисованного мира С изображеньем побледневшего слуги, Мираж ни к чему не прикованный угасает, И возрождается в пустыне тьмы. Проложи дорогу невинности, Сотри всё, что наносилось в отчаянии В глубокомыслии воспари. Одолжи и мне немного прекрасного. Силой взгляда вырви из оков. Люблю тебя! Ты мне в награду, За смелость слов. ( 2009 год. Автор: NM) Dress by @meiherbymeiher 💃🏻 Foto by @ph_borodkina 🦋 Style by @egishshiroyan 👍 Muah by @katiko_muah 💄 #надеждамейхер #прошлое #проза #прозажизни #фотосессия #фотографмосква #певица
Где-то в таком положении я живу изо дня в день...🤣 Только вместо «мягкого кресла», «деревянная табуретка» 💃🏻😁💪 Конечно, для заколённого и физически, и психологически ( внутренне зрелого человека), эти все нюансы не помеха двигаться вперёд, развиваться, преодолевать и при этом чувствовать себя счастливым человеком. Жизнь, словно игра в тетрис, для тех, кому не интересно оставаться на начальных уровнях, примитивных, поднимаются всё выше, игра усложняется, скорость увеличивается ... Концентрация выше, ответственность, подвижный ум, активный эмоциональный интеллект... Качество энергии, умение расставить приоритеты, внутренняя самоорганизация, стрессоустойчивость... И всё это необходимо в себе воспитывать, чтобы удовлетворить свои амбиции и раскрыть потенциал ... Foto by: @ph_borodkina 💋 Style: @egishshiroyan + @ozfashionagency Muah: @katiko_muah #надеждамейхер #nadiameiher #foto #style #певица #актриса #actress #фотосессия #fotosession
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Кроме фото артистка выставила бекстейджи со съемок. На одном из них видно, что, позируя, Надя практически “висит“ на стуле головой вниз. Откровенный топ, надетый под строгий костюм, подчеркивает пышную грудь Мейхер, а аккуратные золотистые босоножки делают акцент на хрупких лодыжках звезды.
Еще один яркий бекстейдж показал, как Надежда позирует под музыку в коктейльном платье с пайетками.
После концерта и бессонной ночи ( самолёты, перелёты), в таком не обычном интерьере ( сама выбрала😁, люблю графичность), я почувствовала себя многоугольником 😁😉. Скоро совместно с @egishshiroyan 💪 #фотосессия Платье: @meiherbymeiher 💃🏻 #надеждамейхер #сьемки #закадром #киев #москва #foto #творческаямастерская #meiherbymeiher
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Поклонники похвалили фото и отметили, что Надежда - “сама страсть“ и “выглядит бомбезно“.
- Настоящую природную сексуальность я видела в двух женщинах. Мерилин Монро и Надежда Мейхер! 👌👌👌🤗
- У Нади природная сексуальность, которая или есть, или нет
- роскошная женщина！
- Вам бы уроки сексуальности преподавать, я бы пошла к вам 😍
- Ойййй, как же Вам идет этот образ такой томности и шика). Любуюсь)😍❤️🔥🔥🔥🔥🔥👏
- Как приятно видеть женщину с природной сексуальностью, без пошлости. На Вас, Надежда , можно и нужно равняться🤗💐 Как актриса, вы просто крутая👍👍👍👍 - написали в Сети.
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