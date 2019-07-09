Тину Кароль нарисовали в образе героини комиксов
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Певицу Тина Кароль, которая регулярно получает в подарок портреты от поклонников, нарисовали в образе героини комикса. Фото рисунка вместе с портретом самой Кароль появилось на странице фан-клуба артистки в Инстаграм. Художник изобразил Тину с розовыми волосами и яркими голубыми глазами, оставив без изменений вырез ее платья и массивные серьги.
Очень крутой, в стиле комикса digital Art от @annarik18@ric783 ❤
Всегда очень рады новым работам, которые вы можете присылать нам в direct💌 - подписали фото.
Очень крутой, в стиле комикса digital Art от @annarik18 @ric783 ❤ Всегда очень рады новым работам, которые вы можете присылать нам в direct💌 --- EN🇺🇸 Very beautiful #artoftheday from @annarik18 @ric783 We are always very happy for new works, which you can send to us in direct💌📬 ⠀ #top #фантина #рисунок #портрет #таланты #тинакароль #тина #богиня #tinakarol #artoftheday #fantinaart
Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила откровенным образом.
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