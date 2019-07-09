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Тину Кароль нарисовали в образе героини комиксов

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Певица получила очередной подарок от поклонников.

Тину Кароль нарисовали в образе героини комиксов
Тину Кароль нарисовали в образе героини комиксов
instagram.com/_fantina

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Певицу Тина Кароль, которая регулярно получает в подарок портреты от поклонников, нарисовали в образе героини комикса. Фото рисунка вместе с портретом самой Кароль появилось на странице фан-клуба артистки в Инстаграм. Художник изобразил Тину с розовыми волосами и яркими голубыми глазами, оставив без изменений вырез ее платья и массивные серьги.

Очень крутой, в стиле комикса digital Art от @annarik18@ric783 ❤
Всегда очень рады новым работам, которые вы можете присылать нам в direct💌 - подписали фото.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила откровенным образом.

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Теги: Тина Кароль, комикс
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Источник: ivona bigmir)net

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