"Привет из Рая": Алессандра Амбросио показала, как отдыхает с любимым на Ибице
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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая наиболее известна благодаря сотрудничеству с бельевым брендом Victoria's Secret, похвасталась шикарным отдыхом на Ибице. В Инстаграм девушка разместила довольно откровенные снимки со своим бойфрендом, которого зовут Николо Одди. В кадре пара обнимается и страстно целуется.
Доброе утро из рая, - подписала пост Алессандра.
Для морского отдыха супермодель выбрала необычное монокини терракотового цвета, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
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Подписчики оставили восторженные комментарии, в которых похвалили фигуру Алессандры и отметили, что они с бойфрендом смотрятся великолепно.
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