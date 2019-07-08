Супермодель и ангел Victoria's Secret очаровала Сеть летними снимками.

"Привет из Рая": Алессандра Амбросио показала, как отдыхает с любимым на Ибице .instagram.com/alessandraambrosio

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая наиболее известна благодаря сотрудничеству с бельевым брендом Victoria's Secret, похвасталась шикарным отдыхом на Ибице. В Инстаграм девушка разместила довольно откровенные снимки со своим бойфрендом, которого зовут Николо Одди. В кадре пара обнимается и страстно целуется.

Доброе утро из рая, - подписала пост Алессандра.

Для морского отдыха супермодель выбрала необычное монокини терракотового цвета, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

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Подписчики оставили восторженные комментарии, в которых похвалили фигуру Алессандры и отметили, что они с бойфрендом смотрятся великолепно.

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