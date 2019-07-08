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"Привет из Рая": Алессандра Амбросио показала, как отдыхает с любимым на Ибице

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Супермодель и ангел Victoria's Secret очаровала Сеть летними снимками.

"Привет из Рая": Алессандра Амбросио показала, как отдыхает с любимым на Ибице
.instagram.com/alessandraambrosio

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая наиболее известна благодаря сотрудничеству с бельевым брендом Victoria's Secret, похвасталась шикарным отдыхом на Ибице. В Инстаграм девушка разместила довольно откровенные снимки со своим бойфрендом, которого зовут Николо Одди. В кадре пара обнимается и страстно целуется.

Доброе утро из рая, - подписала пост Алессандра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo azul ... ☀️💙☀️ #TalismanOnePiece

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Для морского отдыха супермодель выбрала необычное монокини терракотового цвета, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Cause I've got your love Love, sweet love, darlin'

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Подписчики оставили восторженные комментарии, в которых похвалили фигуру Алессандры и отметили, что они с бойфрендом смотрятся великолепно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días desde el paraíso !!! ☀️🔥🧚🏻‍♀️

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Теги: Алессандра Амброзио, бойфренд, в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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