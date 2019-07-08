Регина Тодоренко рассказала, чем хочет заниматься после медового месяца

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хочет попробовать себя в роли актрисы кино.

Регина Тодоренко рассказала, чем будет заниматься после медового месяца instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая неделю назад отпраздновала в Италию свадьбу с Владом Топаловым, рассказала о планах на будущее.

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Сейчас артистка вместе с супругом проводит медовый месяц на острове Крит в Греции. В свадебное путешествие пара взяла 7-месячного сына Михаила.

Недавно Тодоренко опубликовала очередное фото с отдыха, в подписи к которому поделилась грандиозными планами. Звезда рассказала, что помимо съемок своего шоу, она планирует стать актрисой сериалов и фильмов.

“Вот я за последние пару дней отпуска освежила мозг и обнаружила там пару пробелов, а ещё несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда.

О планах:

1. Снять новый сезон шоу(кстати, принимаю идеи о том, каким вы хотите видеть мое шоу)

2. Съемки сериала.

3. Продолжение съёмок #Регина+1

4. Съемки в кино

5. О YouTube напишу чуть позже, как разберусь со всеми договорами! и партнёрками)

Пошла придумывать , как все это быстро и качественно реализовать)“, - написала Регина.

Напомним, ранее стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии.