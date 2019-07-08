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Регина Тодоренко рассказала, чем хочет заниматься после медового месяца

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Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хочет попробовать себя в роли актрисы кино.
Регина Тодоренко рассказала, чем будет заниматься после медового месяца
Регина Тодоренко рассказала, чем будет заниматься после медового месяца
instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая неделю назад отпраздновала в Италию свадьбу с Владом Топаловым, рассказала о планах на будущее.

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Сейчас артистка вместе с супругом проводит медовый месяц на острове Крит в Греции. В свадебное путешествие пара взяла 7-месячного сына Михаила.

Недавно Тодоренко опубликовала очередное фото с отдыха, в подписи к которому поделилась грандиозными планами. Звезда рассказала, что помимо съемок своего шоу, она планирует стать актрисой сериалов и фильмов.

“Вот я за последние пару дней отпуска освежила мозг и обнаружила там пару пробелов, а ещё несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда.
О планах:
1. Снять новый сезон шоу(кстати, принимаю идеи о том, каким вы хотите видеть мое шоу)
2. Съемки сериала. 
3. Продолжение съёмок #Регина+1
4. Съемки в кино  
5. О YouTube напишу чуть позже, как разберусь со всеми договорами!  и партнёрками)
Пошла придумывать , как все это быстро и качественно реализовать)“, - написала Регина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#умныеМысли на отдыхе @aldemar_royal_mare Недавно услышала, что Билл Гейтс раз в 2 месяца занимается затворничеством: улетает ото всех куда-подальше, отключает телефоны, тело и душу, стараясь восполнить потраченную на великие дела энергию , а также обнаружить новые идеи 💡 и пути их воплощения! (Но инфа о том, что речь идёт о Билле Гейтсе недостоверна , хотя источнику я доверяю) Вот и я за последние пару дней отпуска освежила мозг 🧠 и обнаружила там пару пробелов 😁, а ещё несколько интересных бизнес-схем для продвижения своего бренда. О планах: 1. Снять новый сезон шоу(кстати, принимаю идеи о том, каким вы хотите видеть мое шоу) 2. Съемки сериала. 3. Продолжение съёмок #Регина+1 4. Съемки в кино 🍿 5. О YouTube напишу чуть позже, как разберусь со всеми договорами! 🙏🏻 и партнёрками) Пошла придумывать , как все это быстро и качественно реализовать ) Спасибо отдыху за то, что он существует! #регинапутещественница #Greece #Crete #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии. 

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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