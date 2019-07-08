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Катя Осадчая добавила яркие фото прогулки с "курочкой" Нэттой Барзилай

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Победительница Евровидения-2018 в ярком образе прогулялась по Киеву.

Катя Осадчая добавила яркие фото прогулки с
Катя Осадчая добавила яркие фото прогулки с "курочкой" Нэттой Барзилай
instagram.com/nettabarzi

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Ведущая программы “Светская жизнь“ Екатерина Осадчая прогулялась по Киеву с победительницей Евровидения-2018 эпатажной израильтянкой Неттой Барзилай, которую в прессе некогда прозвали “курочкой“ из-за странных звуков в конкурсной песне. Фото телеведущая выставила в Инстаграм. На них видно, что девушки прошлись по столичной пейзажной аллее, посетили Андреевский спуск и пообедали в ресторане 100rokivtomuvpered. Подробности визита израильской артистки Катя пообещала раскрыть в новом выпуске своей передачи. К слову, и Екатерина и Нетта выглядели стильно и ярко: Катя надела для прогулки вышитое платье от дизайнера Юлии Магдыч, а Нетта выбрала просторные темные штаны и разноцветную рубашку, а еще больше яркости образу придали ее сиреневые дреды.

Welcome to Ukraine @nettabarzi 🤗😉 Інтерв`ю з переможницею Євробачення-2018 вже цієї суботи у “Світському житті“! Не пропустіть веселу екскурсію Києвом та експериментальний обід у @100rokivtomuvpered 
А почути Нетту наживо можна 10 липня на @atlasweekendПобачимось! - написала Осадчая.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась фото с колумбийским красавцем. 

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Теги: Нетта Барзилай, Катя Осадчая, Светская Жизнь
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  09.07.2019, 15:34
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pусский
Теперь я понял, почему пержу с курятины... Исключаю эту дрянь из своего патриотичного рациона!
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