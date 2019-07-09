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Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой

Комментариев: 2
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко снялись в нежной фотосессии для журнала Viva!.
Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой
Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой
instagram.com/komarovmir

Звезда тревел-шоу “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров и  его супруга, “Мисс Украина 2016“ Александра Кучеренко приняли участие в фотосессии для нового выпуска журнала Viva!. Пара впервые после свадьбы украсила обложку глянца.

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О том, что новоиспеченные супруги стали главными героями свежего номера известного журнала сообщило само издание Viva! на своей официальной странице в Instagram. 

На снимке, опубликованном в аккаунте глянца, 36-летний Дмитрий и 21-летняя Александра запечатлены в стильных образах. Так, девушка позирует в светлом плаще, а ведущий в серой футболке и светло-коричневом пиджаке с короткими рукавами.

Помимо участия в фотосессии, пара дала глянцу эксклюзивное интервью, в котором влюбленные рассказали поделились подробностями тайного романа и недавней свадьбы.

“Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva!“, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva! Новый номер уже в продаже🌠 Больше - по ссылке в профиле😉 @komarovmir @aakucherenko #дмитрийкомаров #александракучеренко #vivaua

Допис, поширений Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров прокомментировал 15-летнюю разницу в возрасте с красавицей-женой.

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.07.2019, 16:03
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гость
Осталось только в Космополитене засветиться, куда уже пробивать дно? Астанавись.
гость  (аноним)  09.07.2019, 15:54
Оценка:  +1
гость
этот брак недолговечер- дима не настолько богат. как хочет его супруга
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