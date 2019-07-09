Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко снялись в нежной фотосессии для журнала Viva!.

Звезда тревел-шоу “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров и его супруга, “Мисс Украина 2016“ Александра Кучеренко приняли участие в фотосессии для нового выпуска журнала Viva!. Пара впервые после свадьбы украсила обложку глянца.

Читай также: “Не за красивые глазки“: Жена Комарова похвасталась красным дипломом известного ВУЗа

О том, что новоиспеченные супруги стали главными героями свежего номера известного журнала сообщило само издание Viva! на своей официальной странице в Instagram.

На снимке, опубликованном в аккаунте глянца, 36-летний Дмитрий и 21-летняя Александра запечатлены в стильных образах. Так, девушка позирует в светлом плаще, а ведущий в серой футболке и светло-коричневом пиджаке с короткими рукавами.

Помимо участия в фотосессии, пара дала глянцу эксклюзивное интервью, в котором влюбленные рассказали поделились подробностями тайного романа и недавней свадьбы.

“Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva!“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров прокомментировал 15-летнюю разницу в возрасте с красавицей-женой.