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Эффектная Эшли Грэм засветилась в купальнике "без верха"

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Модель показала аппетитные формы в бассейне.

Эффектная Эшли Грэм засветилась в купальнике
Эффектная Эшли Грэм засветилась в купальнике "без верха"
instagram.com/ashleygraham

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Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм засветилась в бассейне без бюстгальтера. На фото, которая девушка выставила в Инстаграм, она плавает, сидя в надувном круге, а грудь прикрывает книгой. Что примечательно, это работа американской писательницы Брене Браун, которая пишет о стыде, уязвимости и гармонии с собой и окружающими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pool💦Sun☀️BrenéBrown📚Repeat

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ранее Эшли поделилась эффектными фото в ярко-красном купальнике с топом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇺🇸❤️💙🎉🌭🍔🤩💥👙

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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К слову, Эшли Грэм часто публикует мотивационные посты, в которых призывает пышнотелых девушек быть более уверенными в себе. Сама модель любит выкладывать фото в откровенных образах, и даже в белье.

Ранее мы писали, что жену Вовы Остапчука раскритиковали за “голое“ фото.

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Теги: пляжные фото, Эшли Грэм
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Источник: ivona bigmir)net

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