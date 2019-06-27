Модель показала аппетитные формы в бассейне.

Эффектная Эшли Грэм засветилась в купальнике "без верха" instagram.com/ashleygraham

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Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм засветилась в бассейне без бюстгальтера. На фото, которая девушка выставила в Инстаграм, она плавает, сидя в надувном круге, а грудь прикрывает книгой. Что примечательно, это работа американской писательницы Брене Браун, которая пишет о стыде, уязвимости и гармонии с собой и окружающими.

Ранее Эшли поделилась эффектными фото в ярко-красном купальнике с топом.

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К слову, Эшли Грэм часто публикует мотивационные посты, в которых призывает пышнотелых девушек быть более уверенными в себе. Сама модель любит выкладывать фото в откровенных образах, и даже в белье.

Ранее мы писали, что жену Вовы Остапчука раскритиковали за “голое“ фото.