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Кендалл Дженнер в ярком купальнике поучаствовала в Bottle cap challenge

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Модель открутила крышку на бутылке, гоняя на водном скутере.

Кендалл Дженнер в ярком купальнике поучаствовала в Bottle cap challenge
Кендалл Дженнер в ярком купальнике поучаствовала в Bottle cap challenge
instagram.com/kendalljenner

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Одна из звездных сестер Кардашьян-Дженнер - 23-летняя модель Кендалл поделилась эффектным видео. Девушка поучаствовала в популярном Bottle cap challenge - смысл которого в том, чтобы ударом ноги открутить пробку на бутылке. В Инстаграм Кендалл показала, как откручивает крышку, проезжая мимо на водном мотоцикле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

you asked for it @haileybieber ...

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Видео набрало более 19 млн. просмотров.

Из подписи к ролику понятно, что Кендалл поучаствовала в челлендже вслед за Хейли Бибер, которая открыла бутылку джина, проехав на скутере.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер примерила наряд украинского дизайнера.

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Теги: Кендалл Дженер, челлендж
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Источник: ivona bigmir)net

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